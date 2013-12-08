إيفرتون يفرض التعادل على المدفعجية في الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - د ب أ

فرض فريق إيفرتون التعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب مضيفه ارسنال، اليوم الأحد، في المرحلة 15 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسيطر إيفرتون على مجريات اللعب في الشوط الأول، بينما فرض ارسنال هيمنته على مجريات الشوط الثاني.

ولكن الفريقين انتظرا حتى الدقائق العشر الأخيرة لهز الشباك.

وتقدم صانع اللعب الألماني الدولي مسعود اوزيل بهدف لارسنال في الدقيقة 80 ثم تعادل المهاجم الاسباني الشاب جيرارد ديولوفيو لإيفرتون في الدقيقة 84.

وفقد ارسنال نقطتين ثمينتين ولكنه ظل في الصدارة برصيد 35 نقطة بفارق خمس نقاط امام ليفربول وتشلسي، مقابل 28 نقطة لإيفرتون في المركز الخامس.

ومرت الدقائق العشر الأولى بشكل سريع ومثير وكان إيفرتون هو الأفضل في هذه الدقائق، حيث وصل أكثر من مرة إلى مرمى فوجيتش تشيزني حارس المدفعجية ولكن دون أن ينجح في هز الشباك.

وتسبب الثلاثي بريان اوفيدو وغاريث باري وستيفين بينار في خطورة متلاحقة على مرمى أصحاب الأرض.

وكاد جيمس مكارثي أن يسجل هدفا لإيفرتون في الدقيقة 12 ولكن تسديدته الصاروخية ضلت طريقها للمرمى.

وسيطر إيفرتون بشكل كامل على مجريات اللعب في أول 20 دقيقة من المباراة وأهدر أكثر من فرصة محققة امام المرمى، ولكن ذلك لا يمنع في أن الهجمات المرتدة المحدودة لارسنال هددت مرمى تيم هاورد حارس الفريق الضيف.

وأهدر المدافع شيموس كولمان فرصة محقق لإيفرتون في الدقيقة 24 بعدما شق طريقه صوب مرمى أصحاب الأرض وسدد كرة قوية مرت مباشرة من فوق الشباك.

ورد ارسنال بهجمة سريعة بعدما بذل كارل ينكينسون مجهودا كبيرا في الناحية اليمنى قبل أن يرسل عرضية أرضية أمام المرمى مباشرة، ولكن كيران جيبس فشل في ادراك الشباك وهو على بعد ثلاث ياردات من المرمى.

ولم ينجح الرباعي الخطير لارسنال مسعود أوزيل وسانتي كازورلا واولييفه جيرو وارون رامسي في تحقيق الخطورة المطلوبة على مرمى إيفرتون.

وبعد مرور النصف ساعة الأولى بدأت الكفة تميل بعض الشيء لصالح ارسنال الذي أجبر لفريق الضيف على التراجع لوسط ملعبه لمدة عشر دقائق على الأقل.

وارسل الألماني اوزيل تمريرة سحرية إلى رامسي داخل منطقة الجزاء، ولكن الحارس تيم هاورد خرج من مرماه في الوقت القاتل ليحرم أصحاب الأرض من تسجيل هدف محقق.

ومرت الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط الاول دون أن تشهد جديدا ليخرج الفريقان متعادلين بدون أهداف.

واختلف أداء ارسنال تماما مع بداية الشوط الثاني، حيث سيطر الفريق على الدقائق الأولى وكاد سانتي كازورلا أن يفك لوغريتمات المباراة ويسجل هدف السبق لولا سوء الحظ.

وأنقذ تشيزني مرمى ارسنال من هدف محقق ي الدقيقة 54 إثر تصويبة صاروخية بعيدة المدى من الجنوب افريقي ستيفين بينار، ولكن الحارس البولندي أبعد الكرة بأطراف أصابعه إلى ضربة ركنية.

وكاد رامسي أن يسجل هدفا مذهلا لارسنال من الوضع زاحفا بعدما تلقى تمريرة متقنة من كيران جيبس سددها بشكل مباشر بقدمه اليمنى ولكن هاورد أنقذ مرماه من هدف محقق.

وتصدى تشيزني لفرصة محققة في الدقيقة 68 بعد هفوة دفاعية من جانب المدفعجية استغلها بينار وسدد كرة قوية أبعدها الحارس بصعوبة شديدة إلى ضربة ركنية.

واجرى الفرنسي ارسين فينغر المدير الفني لارسنال ثلاثة تغييرات مرة واحدة حيث دفع بتوماس روزيسكي وثيو والكوت وماثيو فلاميني وأخرج كازورلا وارون رامسي وجاك ويلشر.

وتحسن أداء ارسنال بعض الشيء بعد التغيير الثلاثي لفينغر ولكن تواصلت معاناة الفريق أمام مرمى الفريق الضيف.

وضاعت أخطر فرص إيفرتون في الشوط الثاني عن طريق راؤول كيفين ميرالاس الذي تلقى تمريرة مثالية من البلجيكي روميلو لوكاكو ليشق طريقه بشكل رائع صوب المرمى ثم سدد كرة قوية أبعدها تشيزني بصعوبة شديدة.

وتقمص صانع اللعب الألماني الفذ مسعود أوزيل دور البطولة في صفوف ارسنال، وسجل هدفا رائعا للفريق قبل عشر دقائق من نهاية المباراة بعد أن ارسل روزيسكي عرضية طولية داخل منطقة الجزاء مهدها والكوت برأسه، ولكن جيرو تعثر في التسديد لتصل الكرة إلى اوزيل الذي سدد بكل قوته إلى داخل الشباك.

ولكن فرحة المدفعجية لم تستمر طويلا، حيث نجح المهاجم الاسباني الشاب جيرارد ديولوفيو بعد خمس دقائق فقط من نزوله في ادراك التعادل لإيفرتون في الدقيقة 84 إثر تمريرة عرضية من بريان اوفيدو فشل لوكاكو في الوصول اليها لتصل الكرة إلى ديولوفيو امام المرمى مباشرة ليسدد كرة قوية مرت من فوق رأس تشيزني.

وكاد لوكاكو أن يخطف هدف الفوز القاتل لإيفرتون قبل دقيقتين من نهاية المباراة لولا خروج تشيزني من مرماه في الوقت المناسب.

وكادت الدقائق الاخيرة من المباراة أن تشهد هدفا لكل فريق، حيث اضاع جيرو هدفا لا يضيع ومثله فعل لوكاكو، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 1 - 1 .

