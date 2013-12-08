الرائد يوافق على انتقال الجبرين لـ"الهلال"

وافق نادي الرائد السعودي على انتقال لاعبه عبدالعزيز الجبرين إلى نادي الهلال بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان هناك اجتماع ثنائي ضم رئيس الرائد عبدالعزيز المسلم وأحد أعضاء شرف نادي الهلال واتفقا على انتقال اللاعب مقابل 5 ملايين ريال حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء في نهاية الموسم مقابل 10 ملايين ريال.

وتؤكد مصادر "العربية.نت" أن إدارة نادي الرائد تنازلت عن مطالبها السابقة والتي تتمثل في انتقال أكثر من لاعب هلالي لصفوف الفريق واكتفت بالمقابل المادي فقط.

ومن المنتظر أن يعلن الناديان رسمياً عن الصفقة مع افتتاح فترة الانتقالات الشتوية في 16 ديسمبر المقبل.