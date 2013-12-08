السعودية.. استياء جماهيري من ملعب "الملز"

تعرض رجال الأمن الصناعي المكلفين بحراسة البوابات الخاصة بدخول الجماهير لإستاد الأمير فيصل بن فهد بحي الملز بالرياض لحرج شديد، بعد الاقبال الجماهيري الكثيف الذي حضر قمة الشباب والنصر والتي انتهت بفوز الأخير 2-3.

وظهر الإستاد بأسوار غير مكتملة البنيان وبوابات دخول غير ثابتة ومنافذ لبيع التذاكر غير واضحة المعالم، وهو ما أدى إلى استياء الجماهير الحاضرة الذين التقت "العربية.نت" بهم، حيث لم يكن دخولهم إلى الملعب بالأمر السهل ونقلت شكواهم لأحد المسؤولين عن الملعب والذي أكد أن بناء أسوار المرافق الحكومية من اختصاص أمانة محافظة الرياض وبلدية الرياض.

وكان إستاد الأمير فيصل بن فهد قد خضع لأعمال صيانة منذ منتصف الموسم الماضي وبدأ باستقبال المباريات الشهر الماضي بسبب أعمال الصيانة التي تقام على الملعب الآخر بالعاصمة الرياض إستاد الملك فهد الدولي.