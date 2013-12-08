المسابقات السعودية تُطرح في "مزاد" علني

كشفت مصادر خاصة لـ"العربية. نت" أن حقوق نقل المسابقات السعودية الكروية سيتم في مزاد عام للجميع، ولن يتم تمديده للتلفزيون السعودي الذي حصل عليها عام 2011- 2012 م لمدة ثلاث سنوات كمنحة من الحكومة السعودية.

وكشفت المصادر ان التلفزيون السعودي ( القنوات الرياضية ) سيكون خارج الحسابات في الموسم القادم للمسابقات السعودية؛ بعد انتهاء عقده الرسمي نهاية هذا الموسم، وستكون هناك شروط جديدة للناقل الرسمي، منها ان يكون المالك الرئيسي للقناة الناقلة سعوديا، كذلك عدم التشفير للمباريات وغيرها من الشروط التي سيتم وضعها من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم وفق متطلبات الجهات العليا في السعودية.



على نفس الصعيد فقد علمت "العربية نت" ان مسؤولي وزارة الثقافة والاعلام السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم قد وصلهم خبر رفض استمرار المسابقات السعودية لدى الاول، وان السيناريو الجديد سيكون مابين ثلاثة خيارات، وهي: ان يتم فتح مزايدة على حقوق النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية والاعلى سعرا هو من سيحصل على الحقوق لمدة ثلاث سنوات والتصوير والانتاج على القناة الفائزة, أو أن يقوم اتحاد القدم بالتعاقد مع شركة نقل للمسابقات التلفزيونية ويتم بيعها لصاحب المبلغ الأعلى كما هو معمول به في أوروبا, أو أن يقوم اتحاد القدم بالتعاقد مع شركة لنقل المسابقات التلفزيونية ويسوقه لكل القنوات الراغبة في الحقوق عبر سعر موحد للجميع.

يذكر أن الإعلان الرسمي حول وجهة المسابقات السعودية سيكون خلال الـ10 أيام المقبلة.