برشلونة يجد ضالته في "مهاجم" عمره "18" عاماً

بات المهاجم الكاميروني الواعد جان ماري دونغو مرشحاً فوق العادة لنيل فرصة المشاركة بشكل منتظم مع الفريق الأول لبرشلونة الإسباني، بعدما ظهر بصورة رائعة خلال الدقائق القليلة التي شارك فيها أمام قرطاجنة في دور الـ32 لكأس الملك.

ويبحث الأرجنتيني خيراردو مارتينو عن مهاجم لضمه للفريق في الفترة القادمة، وقد رددت الصحافة الإسبانية العديد من الأسماء البارزة، بيد أن تألق دونغو قد يجعل "تاتا" يعتمد عليه لتعزيز هجوم الفريق عوضاً عن دفع مبلغ كبير لجلب مهاجم.

وبحسب صحيفة "آس" فإن أداء دونغو القوي في الدقائق الـ15 التي شارك فيها أمام قرطاجنة والتي سجل فيها أحد الأهداف الأربعة للفريق الكاتالوني، رفعت من أسهمه للانضمام للفريق الأول بشكل منتظم بدلاً من الاستمرار مع الفريق الرديف.

وذكرت الصحيفة إن دونغو أبهر جماهير برشلونة في مباراة قرطاجنة، وخطف الأضواء منذ نزوله في الدقيقة 75 بدلاً من التشيلي ألكسيس سانشيز، لاسيما بعد تسجيله للهدف الذي دخل به التاريخ باعتبار المباراة التي أقيمت، أول من أمس، كانت الرسمية الأولى له مع الفريق الأول.

وأكد مارتينو أكثر من مرة أنه يريد تعزيز صفوف الفريق برأس حربة "صريح"، وتداولت الصحافة الإسبانية العديد من الأسماء التي قالت إن مسؤولي برشلونة يعملون على التعاقد مع أحدها، إلا أن المقابل المالي الكبير، هو العائق الأبرز أمام جلب اسم "لامع".

والتحق دونغو بنادي برشلونة حينما كان في 13 من عمره، وذلك عن طريق مؤسسة خاصة بمتابعة اللاعبين الواعدين في الكاميرون يملكها لاعب النادي الكاتالوني السابق صامويل إيتو، حيث تمكّن كشّافوها من التقاط هذه الموهبة وسارع النادي لضمه بشكل رسمي.

ويلعب دونغو البالغ من العمر 18 عاماً في مركز الهجوم، وسجل الكثير من الأهداف مع فرق برشلونة المختلفة للصغار، إذ تدرّج فيها حتى وصل إلى فريق الشباب، ومنه قد يصل للفريق الأول ليعزز هجومه وينضم لقائمة من النجوم الذين تخرّجوا من قطاع الناشئين في النادي.