بنزيمة أوقف مباراة فريقه لـ"يتحدث" إلى فتاة !

أوقف مهاجم ريال مدريد الإسباني, الفرنسي كريم بنزيمة، مباراة فريقه، البارحة، أمام فريق أوليمبيك تشاتيفا في دور 32 من كأس ملك إسبانيا, بعد قيامه بمحادثة مع إحدى المشجعات في المدرجات، والتي عبرت عن رغبتها في التقاط صورة للاعب الفرنسي، واستجاب لها المهاجم الملكي على الفور.

وهرول بنزيمة الى خط التماس للعب رمية التماس بأقصى سرعة لمحاولة إحراز هدف الفوز على أوليمبيك تشاتيفا إلا أن بنزيمة توقف فجأة ليتحدث مع إحدى المشجعات التي رغبت في التقاط صورة له، وهو ما استجاب له اللاعب الفرنسي على الفور ليتخذ "وضع" التصوير على الرغم من تبقي ثوان معدودة على انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

واعترض لاعبو فريق تشاتيفا على تصرف بنزيمة على الرغم من تحقيقهم لنتيجة تاريخية بالتعادل مع الفريق الملكي.