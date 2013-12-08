طلقات إبراهيموفيتش من الركلات الحرة.. أهداف مدمرة !

قاد المهاجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي لسحق ضيفه سوشو بخماسية نظيفة، بعدما نجح في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما في المباراة التي جمعتهما، البارحة، لحساب الجولة 17 من منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم يجذب الفوز العريض للفريق الباريسي أنظار المتابعين بقدر ما جذبتهم التسديدة "الصاروخية" التي أطلقها إبرا من ركلة حرة مباشرة غردت في مرمى حارس سوشو اذلي، ولم تستطع ردة فعله مجاراة السرعة الصاروخية لكرة "ابرا", معلنا تقدم فريق العاصمة برباعية نظيفة, قبل أن يضيف ابراكادابرا الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

ولم يكتف الغائب الأبرز عن مونديال كأس العالم بالبرازيل بذلك, وإنما صنع هدفين لزميليه في الفريق تياغو سيلفا الذي أحرز الهدف الأول لفريقه, قبل أن يقوم اللاعب السويدي بصناعة هدف آخر أحرزه الأوروغواياني ادينسون كافاني.

وبتلك النتيجة العريضة يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب أندية الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أبرز ملاحقيه ليل الذي تنتظره مواجهة مرتقبة أمام بوردو مساء اليوم.

