غوارديولا "يصفع" مدرب ألماني بسباعية مرتين

لقن الإسباني بيب غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ نظيره الألماني روبن دوت مدرب فيردر بيرمين درساً كروياً قاسياً، بعد تمكنه من الفوز عليه بسباعية للمرة الثانية، في المباراة التي جمعت الفريقين، البارحة، في الجولة 15 من الدوري الألماني.



وقاد مدرب نادي بايرن ميونخ فريقه للمحافظة على سجله الخالي من الهزائم في 40 مباراة متتالية ببطولة "البوندسليغا"، وذلك بعد أن أمطر شباك مضيفه فيردر بريمن، بسباعية نظيفة.



وأثبت المدرب الإسباني مرة ثانية عُلو كعبه على نظيره الألماني، بعد أن ألحق به السباعية الثانية خلال مواجهاتهما المباشرة على الصعيد التدريبي، حيث قاد "غوارديولا" فريقه السابق برشلونة ، لاكتساح باير ليفركوزن الألماني، الذي كان يقوده " دوت"، بسبعة أهدافٍ لهدف.



وزادت هذه النتيجة القاسية من أوجاع المدرب الألماني الذي لم يفز سوى في مباراة واحدة فقط في آخر تسع مباريات خاضها رفقة فريقه في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.



كما سطّر المدرب الإسباني بهذا الفوز اسمه بأحرف من ذهب في بطولة "البوندسليغا" باعتباره المدرب الأول في تاريخ النادي البافاري الذي لم يخسر في أول ١٥ مواجهة في الدوري محققاً 13 انتصاراً وتعادلين، وباعتباره أيضاً أول مدرب يقود "بايرن" للفوز بنتيجة سبعة أهداف في استاد فيسير التابع لبريمن، والذي كان أحد أبرز المنافسين للفريق البافاري على اللقب منذ عشر سنوات.

