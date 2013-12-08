لاعبو نيوكاسل تلاعبوا ببرازيلي بـ"طريقة مهينة"

أهان لاعبو نيوكاسل الانجليزي متوسط ميدان مانشستر يونايتد, البرازيلي اندرسون، بطريقة "مذلة" جعلته يبدو كالطفل الحائر, وذلك خلال مباراة الفريقين، البارحة، لحساب الجولة 15 من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتفنن متوسطا ميدان "الماكبايس" شيخ تيوتي ويوهان كاباي في التلاعب باندرسون، بعدما تناقلا الكرة بينهما بالرأس فقط لاربع مرات متتالية، وسط "حيرة" متوسط الميدان البرازيلي أمام أنظار أكثر من 75 ألف متفرج.

ولم يرغب مهاجم الشياطين الحمر, الانجليزي ويلفيرد زاها في التدخل لقطع الكرة؛ خشية من ملاقاة مصير زميله البرازيلي في الفريق.

يذكر أن نيوكاسل فاز أمس على الشياطين الحمر بهدف نظيف احرزه يوهان كاباي, لترتفع وتيرة الانتقادات للمدير الفني للفريق الانجليزي ديفيد مويس، بعدما حصد حامل اللقب 22 نقطة فقط من أصل 45 نقطة خلال 15 مباراة لعبها الفريق.