"إيرانيون".. يشتمون ميسي.. ويتوعدونه بالهزيمة

شنَّ آلاف المشجعين الإيرانيين هُجوماً لاذعاً على مهاجم نادي برشلونة، ليونيل ميسي، متوعدين إياه بهزيمة قاسية، في المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين منتخب "الأرجنتين" ونظيره "الإيراني" في نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وكال عدد كبير من المشجعين الشبان في إيران سيلاً من الشتائم المقذعة للاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، بعد النتائج التي آلت إليها قرعة نهائيات كأس العالم، والتي أوقعت المنتخبين الإيراني والأرجنتيني في مجموعة واحدة، تضم أيضاً منتخبي "البوسنة والهرسك، ونيجيريا".

وتوعدت جماهير كرة القدم الإيرانية بإلحاق الهزيمة بـ"ميسي" ومنتخب بلاده في المباراة التي ستُقام في نهائيات كأس العالم التي ستستضيفها البرازيل في الفترة من 12 يونيو وحتى 13 يوليو من عام 2014.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إسنا)، فقد استنفذت مجموعة من الجماهير الإيرانية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، وتويتر" كافة ألفاظ السباب والشتائم للنيل من مهاجم نادي برشلونة ، فور سماع القرعة التي جرى سحبها في منتجع كوستا دو ساويبي البرازيلي.

واستخدمت الجماهير الإيرانية لفظ "ميسي" الذي يعني باللغة الإيرانية "النحاس"، للسخرية من اللاعب الأرجنتيني، حيث وجهت الجماهير خطاباً لـ"ميسي" قالت فيه: "إنك مجرد نحاس و لن تحظى بالفوز علينا إذا لم تكن ذهباً".