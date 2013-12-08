دوري ضرب وشتم ..

تابعنا في الموسم الحالي لدوري الدمج «فيفا» حوادث لم تكن مألوفة في ملاعبنا إلا من حالات نادرة ومنها اعتداء اللاعبين على الحكام واعتداء الحكام على اللاعبين وقيام البعض من لاعبي الفرق بتصرفات خارجة عن حدود اللياقة والحكمة مع الجماهير، وانعكس ذلك بشكل واضح على تصرفات وقرارات بعض الحكام أثناء المباريات رغم اجتهادهم بعد أن أصبح التحكيم مثار جدال منذ بداية الموسم ومنها حرمان العربي من هدف صحيح في مرمى الكويت في الجولة العاشرة وبرأينا أن تصرفات اللاعبين تخصهم وحدهم فليس من المعقول أن يتم تقويم سلوكهم وهم في سن الرجال وعليهم أن يتعاملوا مع استفزازات الجماهير بشيء من الصبر و«التطنيش» كما حصل مع لاعب السالمية فهد الهاجري مع جماهير العربي.

وفي الجولة الأخيرة من الدوري وقبل مواجهة الكويت والقادسية المشهود لها دائما بالإثارة لفت نظرنا تدهور حالة العربي وتألق السالمية وعودة الجهراء المثالية فالأخضر الذي بدأ يستعيد بعضا من مشاكسته وشغبه بين الفرق تعرض للخسارة من السالمية بثلاثية، ورغم ملاحظاتنا على تقييم عمل مدير فريق العربي خليل البلام إلا أننا نتفق معه بخصوص تحميل اللاعبين وزر الخسارة بعد أن أضاعوا أكثر من فرصة أثناء المباراة فليس من المعقول أن يكون المدرب ضحية الإعلام والجماهير بعد كل خسارة.

٭ البرازيل كالملح في الطعام في كأس العالم فما بالكم وكأس العالم في البرازيل؟ وبعد إجراء القرعة فإن توقعاتنا للتأهل عن المجموعات إلى دور الـ 16 أقرب إلى: المجموعة الأولى البرازيل والمكسيك، المجموعة الثانية إسبانيا وتشيلي، المجموعة الثالثة كولومبيا واليابان، المجموعة الرابعة الأوروغواي وإيطاليا، المجموعة الخامسة الإكوادور وفرنسا، المجموعة السادسة الأرجنتين ونيجيريا، المجموعة السابعة المانيا والبرتغال، المجموعة الثامنة بلجيكا وروسيا.

نقلاً عن "الأنباء" الكويتية