"نيفيز".. يحرج مهاجمي الدوري السعودي

تفوق البرازيلي تياقو نيفيز متوسط ميدان نادي الهلال السعودي على كل مهاجمي دوري جميل السعودي للمحترفين، بعد تسجيله لـ9 أهداف وضعته في وصافة هدافي الدوري.



على الرغم من وجود مهاجمين بارزين في نادي الهلال وبقية الأندية السعودية، إلا ان صانع الألعاب البرازيلي تياغو نيفيز ينافس بقوة المهاجمين في فريقه والأندية الأخرى في قائمة الهدافين في دوري جميل السعودي لكرة القدم.



وبلغة الأرقام فإن نيفيز، وهو مفتاح صناعة اللعب في الفريق الأزرق، سجّل تسعة أهداف مع ختام الجولة 12 من الدوري بمعدل 0.75 هدفا في المباراة الواحدة، ويحتل وصافة الترتيب في قائمة الهدافين التي يتصدرها مهاجم الاتحاد مختار فلاته بـ10 أهداف.. بالتساوي مع مهاجم النصر محمد السهلاوي والكاميروني بول ايفولو مهاجم التعاون, ومتفوقاً على زميله في الفريق المهاجم ناصر الشمراني صاحب 7 أهداف ومهاجم الفتح دوريس سالمو ومهاجم الشباب نايف هزازي ومهاجم الاتفاق جانسدون بذات الرصيد.



وعلى الرغم من تسجيله للأهداف إلا ان نيفيز العائد للعب في الفريق الهلالي من جديد هذا الموسم، صنع العديد من الأهداف لفريقه، وكانت له اليد الطولى في تحقيق النتائج الايجابية لفريقه، وكان آخرها عندما سجل هدف الفوز أمام النهضة 2-1 قبل ان يطلق الحكم صافرة النهاية.

