الرائد يضيف شروطاً جديدة لانتقال الجبرين إلى الهلال

أضافت إدارة نادي الرائد السعودي شروطاً جديدة لانتقال لاعبها عبدالعزيز الجبرين لصفوف الهلال، بعد أن أعطت، الجمعة الماضي، الموافقة لانتقال اللاعب خلال الاجتماع الثنائي الذي جمع رئيس النادي عبدالعزيز المسلم مع أحد أعضاء شرف نادي الهلال.



وأضافت إدارة نادي الرائد هذه الشروط بعد اجتماعها مع الجهاز الفني بالفريق بقيادة الجزائري نور الدين زكري الذي طلب التعاقد مع مهاجم الهلال يوسف السالم.



واشترطت إدارة نادي الرائد على نظيرتها في الهلال تسليم مبلغ الإعارة كاملاً والبالغ "5" ملايين ريال، بالاضافة إلى إعارة المهاجم يوسف السالم، وهو ما وجد رفضاً قاطعاً من الإدارة الهلالية التي تمسكت بعرضها السابق وهو انتقاله بمبلغ 5 ملايين ريال بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم, مما أجبرها على اللجوء لوكيل اللاعب ذيب الدحيم لتقريب وجهات النظر بينها وبين إدارة نادي الرائد.



وتؤكد مصادر "العربية.نت" أن الدحيم حاول تخفيض الشروط المفروضة من إدارة الرائد والتي اشترطت شرطا جديداً يتمثل في تجديد عقد الجبرين لمدة سنتين اضافتين وإعارته للهلال، وهو ما قوبل بالرفض من اللاعب, لتضطر إدارة الرائد للتخلي عن شروطها والاكتفاء بانتقال اللاعب مقابل 5 ملايين ريال إلى نهاية الموسم, قبل أن تصطدم بشرط جديد للإدارة الهلالية التي خفضت قيمة انتقال اللاعب المتفق عليها مسبقاً حال انتهاء إعارته من 10 ملايين ريال إلى 5 ملايين ريال تسلم في نهاية الموسم، ليصبح إجمالي الصفقة 10 ملايين ريال بدلاً من المبلغ السابق 15 مليون ريال.



وتشير ذات المصادر إلى أن إدارة الرائد طلبت مهلة لمدة 48 ساعة للرد النهائي حول العرض الجديد من إدارة نادي الهلال.



وكان رئيس نادي الرائد قد أعطى، الجمعة الماضي، موافقة إدارته على انتقال الجبرين للهلال بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، مقابل 5 ملايين ريال مع أحقية الشراء في نهاية الموسم بمبلغ 10 ملايين ريال.

