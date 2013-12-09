لقب أفضل لاعب في أوروبا بين ميسي ورونالدو وريبيري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الاثنين، عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2013، حيث ضمت الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي فرانك ريبيري.

وسبق لرونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني الفوز بالجائزة في عام 2008، عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد الإنجليزي، واحتكرها ميسي مهاجم برشلونة الإسباني على مدار السنوات الأربع الماضية.

بينما يحلم ريبيري بإحراز الجائزة للمرة الأولى في مسيرته الكروية، بعدما قاد بايرن ميونيخ لثلاثيته التاريخية في الموسم الماضي (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) كما بلغ مع المنتخب الفرنسي نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل، وفائز بجائزة أفضل لاعب أوروبي في الموسم الماضي.

ويعلن "فيفا" عن الفائز بالجائزة في حفله السنوي لتوزيع الجوائز والمقرر إقامته في 13 يناير المقبل طبقا للتصويت الذي يشارك فيه مدربو جميع منتخبات العالم، وقادة هذه المنتخبات، ومجموعة من الصحافيين تختارهم مجلة "فرانس فوتبول" التي تشارك مع "فيفا" في تنظيم هذا الحدث وتقديم الجائزة.

