حظ كارينيو

أظن أن لاعبي النصر بدأوا فعليا برد الجميل لكارينيو، عندما حضر الموسم الماضي والفريق في وضع سيء فانتشله نفسيا ووصل به الى النهائي، واكمل به الدوري بدون هزيمة رغم الظروف.

شاهدنا هذا الموسم النصر يفقد عناصره من الإجهاد، يضيع احيانا داخل المباريات، خصوصا في الخيارات البديلة، آخر هذه الأحداث كانت في مباراة الشباب الأخيرة، الجميع اتفق على إنها مباراة اللاعبين، بعد أن انقذوا الفريق من البداية غير الموفقة من المدرب.

هذا الأمر كان واضحا على ملامح وجه كارينيو الذي كان حرفيا ينتظر الفزعة من اللاعبين، وأن يرتجلوا، ويحضروا الفوز بمهاراتهم وقدراتهم الفردية، وقد فعلوها.. اتضح الأمر بقوة في انطلاقة جمعان من مرمى العنزي حتى شباك وليد.

جيد أن يحدث هذا الأمر، وممتاز أن تأخذ العبرة دون خسائر في النقاط.. أما أنا فأرى أن الدرس الأكبر المستفاد أن غالب مهم جدا وبقدر أهميته يجب الأهتمام بعضلاته التي أرهقت من اللعب المتواصل...إذن مالحل؟!

الحل في الفترة الشتوية.

نقلاً عن "الرياضي" السعودية