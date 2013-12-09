رابطة دوري جميل.. تطلق مشروع "الباعة المتجولين"

تطلق هيئة دوري المحترفين وباب رزق جميل (الذراع الاجتماعي لراعي دوري المحترفين السعودي عبداللطيف جميل) مشروعا جديدا، السبت المقبل، في مباراة الاتحاد ونجران، اذ ستستفيد الجماهير في الملعب من خدمات جديدة تتمثل بتحسين بوفيهات الملعب، والبدء بنشر باعة متجولين في ارجاء الملعب لزيادة استفادة الجماهير من هذه الخدمة.

وعلمت "العربية نت" أنه سيتواجد في أرجاء ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة ٨ بائعين متجولين، فضلا عن تشغيل الاكشاك السابقة بعمالة سعودية عن طريق الشركة، فيما ستتوسع الرابطة في تطبيق المشروع من خلال الجولات المقبلة مبدئيا في المباريات التي ستقام في جدة، قبل ان يتم تطبيقها في بقية الملاعب قبل منتصف الدور الثاني, ومن المتوقع أن تشهد بعض المباريات تواجد ما يقارب ٣٠ بائعا، وذلك بحسب الكثافة الجماهيرية.



وأبدت الأندية مرونة كبيرة في التعاون مع الرابطة، بعد ان تنازلت عن الحصول على جزء من أرباح هذا المشروع دعما منها له، خصوصا أنه يوفر دخلا إضافيا لمواطنين بإمكانهم الاستفادة منه.

