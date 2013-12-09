رونالدينهو ينذر منافسيه.. بـ"هدفين" !

أرسل اللاعب البرازيلي وصانع ألعاب فريق أتليتكو مينيرو البرازيلي ـ المشارك في كأس العالم للأندية بالمغرب- رسالة تحذيرية قوية إلى جميع منافسيه في البطولة المنتظر إقامتها هذا الأسبوع, بتسجيله هدفين "ماركة" رونالدينهو من ركلات حرة ثابتة، خلال مباراة فريقه أمام فيتوريا، ضمن الجولة 38 والأخيرة من منافسات الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وقاد رونالدينهو فريقه للتعادل بعد تأخره بهدفين نظيفين منذ الدقيقة السادسة من عمر المباراة, وذلك بتسجيله هدفي التعادل بنفسه من ركلة حرة مباشرة "مميزة" في الدقيقة 45؛ لتنفجر الفرحة في أرجاء الملعب, قبل أن يضيف اللاعب البرازيلي هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

ولفت صاحب الـ 33 عاما الأنظار إليه بسبب تسجيله هدفين في مباراة فريقه، البارحة، على الرغم من كونها المباراة الأولى له بعد عودته من الإصابة التي لحقت به، وغاب على إثرها شهرين ونصف الشهر.

