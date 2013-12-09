غوارديولا ينقلب على ميسي.. ويُرشح ريبيري للكرة الذهبية

أشاد المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، الإسباني بيب غوارديولا، بالأداء الرائع الذي يُقدمه صانع ألعاب الفريق البافاري، فرانك ريبيري، مُرشحاً إياه للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم.



واعتبر "غوارديولا" خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب مباراة فريقه أمام " فيردر بريمن" ضمن الجولة 15 من الدوري الألماني لكرة القدم، أنّ متوسط ميدان الفريق البافاري يستحق التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2013.



وأكّد المدرب الإسباني بأنّ "ريبيري" قدّم موسماً رائعاً العام الماضي، لافتاً إلى أنه قام بدور هام للغاية في تتويج فريقه بثلاثيته التاريخية (الدوري الألماني، والكأس المحلية، ودوري أبطال أوروبا) والتي أحرزها الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق يوب هاينكس.



وأبدى مدرب نادي "بايرن ميونخ" الألماني، سعادته البالغة لما قدمه "ريبيري" رفقه فريقه البافاري، معتبراً إياه السبب الرئيس في حصد فريقه للبطولات.



ولم يُخفِ "غوارديولا" اعتقاده بأن "ريبيري" سيُواجه منافسة شرسة لنيل جائزة الكرة الذهبية التي سيمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2013 بالتعاون مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، في ظل تواجد اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الأربع الماضية، الأرجنتيني ليونيل ميسي، واللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو.



إلا أنه ذكر بأنّ "ريبيري" كان مدهشاً لدرجة كبيرة، جعلت منه اللاعب الأجدر بإحراز جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، وهو التصريح الذي يتناقض مع تصريح سابق للمدرب الإسباني، الذي أكّد بأنّ "ميسي" هو اللاعب الأفضل في العالم.

