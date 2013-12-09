قرعة دوري أبطال آسيا.. تسحب غداً

تسحب، غدا الثلاثاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2014 ، والتي ستشهد دخول فرق جديدة الى برنامجها.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي اعتمد توزيعا جديدا لمقاعد البطولة، حيث حصلت كل من اليابان وكوريا الجنوبية وايران والسعودية على اربعة مقاعد مباشرة في الدور الاول، في حين دخلت دول اخرى مثل الكويت وعمان والبحرين والعراق والاردن الى منافساتها وستخوض فرقها الملحق المؤهل الى دور المجموعات.

ويستمر إقامة نهائي البطولة من مباراتي ذهاب وإياب خلال السنوات الثلاث المقبلة، واعتماد نظام المناطق حتى الدور قبل النهائي، اي ان المباراة النهائية ستجمع فريقا من الشرق وآخر من الغرب.

وكان غوانغجو ايفرغراندي توج بطلا للنسخة الاخيرة على حساب اف سي سيول الكوري الجنوبي بتعادله معه 2-2 ذهابا في سيول و1-1 ايابا في غوانغجو، ليصبح اول فريق صيني يتوج على عرش الكرة الاسيوية منذ 23 عاما حين احرز لياونينغ لقب كأس الاندية الابطال عام 1990 على حساب نيسان الياباني.



ويمثل غوانغجو آسيا في بطولة العالم للاندية التي تنطلق بعد، غد الأربعاء، في المغرب.



ومن أبرز الفرق التي ستخوض غمار الملحق المؤهل الى دور المجموعات الكويت والقادسية "الكويتيان".



فقد توج الكويت بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي في الموسمين الماضيين، وفاز في النسخة الاخيرة على القادسية بالذات.



ومن المنتظر ان يلتقي القادسية مع مضيفه السويق العماني في الجولة الاولى من الملحق الخاص بمنطقة غرب اسيا في 2 فبراير المقبل، ويتأهل الفائز لمواجهة بني ياس الاماراتي على ارضه في الجولة الثانية في 8 منه.



ويلتقي المتأهل منهما في 15 من الشهر ذاته المتأهل من المواجهة بين الجيش القطري وناساف كارشي الاوزبكستاني، على ان يتأهل الفائز الى دوري الابطال.



أما الكويت فيواجه ضيفه الشرطة العراقي في 2 فبراير ضمن الجولة الاولى من الملحق، والفائز منهما يحل ضيفا على لوكوموتيف طشقند الاوزبكستاني في 8 منه، ولاحقا يلتقي الخور القطري او المتأهل من الحد البحريني وشباب الاردن.



يذكر ان ملحق دوري الابطال عن منطقة شرق اسيا يضم أندية بكين غوان الصيني وبيون الهندي وملبورن فيكتوري الاسترالي وموانغ تونغ وتشونبوري التايلانديين وتامبين روفرز السنغافوري وهانوي تي اند تي الفيتنامي وساوث تشاينا من هونغ كونغ.



وستضم كل من المنطقتين (شرق وغرب) 16 فريقا تشكل 4 مجموعات، منها 14 متأهلا بشكل مباشر، واثنان يصعدان من الملحق.



كما تسحب قرعة مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي غدا ايضا.

