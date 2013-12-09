قمصان "مانديلا" تعرض دروغبا وايبويه للإيقاف !

سيمثل لاعبا غالطة سراي التركي "الايفواريان" ديديه دروغبا وإيمانويل ايبويه أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد التركي لكرة القدم, بعدما ارتدى اللاعبان قمصان تعبر عن تعاطفهم مع الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وأظهر دروغبا قميصا مكتوبا عليه "شكراً ماديبا", فيما أظهر الظهير الأيمن ايبويه قميصا مكتوبا عليه "ارقد في سلام نيلسون مانديلا", وذلك بعد مباراة الفريق التركي أمام فريق اليازجسبور، مساء الجمعة. والتي انتهت بفوز رفاق دروغبا بثنائية نظيفة ضمن الجولة 14 من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن اللاعبين قد يتعرضا لعقوبات بسبب ارتداء القمصان بسبب احتوائها على رسائل سياسية بحسب ما ذكرت الصحافة التركية.

ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي بشأن اللاعبين الايفواريين بعد مباراة الفريق الحاسمة أمام يوفنتوس الايطالي، غدا الثلاثاء، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

