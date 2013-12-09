ليوناردو: نعم فاوضنا رونالدو.. لكنه رفض!

كشف المدير الرياضي السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي, البرازيلي ليوناردو عن حقيقة المفاوضات مع لاعب ريال مدريد, البرتغالي كريستيانو رونالدو، في سوق الانتقالات الصيفية المنصرم.

وبدأ ليوناردو حديثه لبرنامج "تيليفووت" الفرنسي: "نعم فكرنا بالتعاقد مع رونالدو في سوق الانتقالات الصيفية".

وأكمل المدير الفني السابق لقطبي مدينة ميلانو حديثه: "حاولنا بشتى الطرق اقناعه بترك ريال مدريد من أجل الانضمام إلينا, لكنه لم يرغب في ترك ريال مدريد، كانت مهمة مستحيلة بالنسبة لنا".

وأنهى ليوناردو حديثه: "قلنا له إننا نمتلك فريقا قويا للغاية, لكنه فضل البقاء في ريال مدريد عن الدخول في المفاوضات معنا".

وبتلك التصريحات يؤكد ليوناردو صحة التقارير المنشورة الموسم الماضي، والتي أكدت أن الفريق الباريسي دخل بالفعل في مفاوضات لضم المهاجم البرتغالي لكوكبة النجوم الموجودة حاليا في فريق العاصمة.

