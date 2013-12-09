مغربي.. يصفع لاعباً بلجيكياً بـ"وحشية"

فقد صانع ألعاب فريق ستاندر لياج البلجيكي، المغربي مهدي كارسيلا، أعصابه بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام أوليفرن، ضمن الجولة 18 من منافسات الدوري البلجيكي لكرة القدم، وقام بتوجيه صفعة قوية لمهاجم الفريق المضيف، بيورن رويتينكس.

ولم يستطع اللاعب المغربي السيطرة على أعصابه بعد تعرضه لإصابة بالغة إثر احتكاك عنيف مع مهاجم فريق أوليفرن، بيورن رويتينكس، حيث تحامل على نفسه، ونهض سريعاً، قبل أن يُوجه صفعة قوية إلى وجه المهاجم البلجيكي.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه متوسط ميدان فريق ستاندر لياج البلجيكي، في الوقت الذي اكتفى فيه بإشهار البطاقة الصفراء في وجه "رويتينكس"؛ على الرغم من الخشونة المتعمدة التي تعرض لها "كارسيلا"، والتي كادت أن تكسر كاحله.

ومن المتوقع أن يتعرض اللاعب المغربي لعقوبة قاسية من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد البلجيكي لكرة القدم، نتيجة ردة فعله القاسية، وذلك وفقاً لما ورد صباح اليوم في صحيفة "ثيك إيشنت" البلجيكية.

