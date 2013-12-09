مهاجمان انفردا بمرمى بلا حارس.. وفشلا في التسجيل!

شهدت مباراة في فنلندا إهدار مهاجميْن لفرصة قد تدخل الموسوعات العالمية كأسهل فرصة يمكن إضاعتها في مباريات كرة القدم، إذ انفردا معاً بمرمى خالٍ من حارسه، لكنهما أخفقا في التسجيل بطريقة غريبة وسط دهشة وذهول الجميع.

جمعت المباراة بين فريقي "غنيستان" و "غريفيك غرانكولا"، وخلالها أهدار لاعبان من الأول فرصة العمر بعد أن انفردا معاً بمرمى منافسهم، لكنهما فشلا في استثمار تلك الفرصة وتحويلها إلى هدف بغرابة شديدة.

وراوغ أحد المهاجمين الحارس ليجد نفسه وجهاً لوجه مع الشباك ومن على بعد خمسة أمتار فقط صوب الكرة برعونة فلم تدخل المرمى، وحينها تابع زميله المندفع خلفه وصوب الكرة من مسافة متر واحد، لترتطم بالعارضة وتعود لحارس المرمى.

ورغم أن المباراة أقيمت بين فريقين مغمورين في فنلندا، فإن وسائل إعلام أوروبية وعالمية نشرت المقطع الغريب، معتبرة الفرصة واحدة من أغرب ما أُهدر من أهداف في تاريخ كرة القدم!.

