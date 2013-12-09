"ابن برشلونة" يصفع "أوزيل" ويخدم "مورينهو"!

أسدى مهاجم برشلونة الشاب "جيرارد ديولوفيو" المعار إلى إيفرتون الإنجليزي خدمة كبيرة للبرتغالي جوزيه مورينهو مدرب تشلسي، بتسجيله هدفاً رائعاً "عطّل" به أرسنال المتصدر وحرمه من الابتعاد بصدارة الدوري بفارق سبع نقاط كاملة.

وتمكن ديولوفيو البالغ 19 عاما من تسجيل هدفه قبل خمس دقائق من صافرة المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليرد به على هدف الألماني مسعود أوزيل، الذي كان قد تقدّم لـ"المدفعجية" في الدقيقة 80.

وأصبح الفارق بهذه النتيجة بين أرسنال المتصدر وكل من تشلسي وليفربول منافسيه المباشرين 5 نقاط فقط، وبفضل هدف ديولوفيو أخفق فريق المدرب الفرنسي آرسين فينغر في توسيع الفارق قبل أسبوع من صدامه المرتقب أمام مانشستر سيتي.

وكان أرسنال في طريقه لحسم المباراة بعدما سجل أوزيل هدف التقدم، بيد أن ابن برشلونة، الذي شارك بديلاً في الدقيقة 79 أعاد المباراة إلى نقطة البداية بهدف رائع، برهن به على أنه أحد المواهب القادمة من أكاديمية "لا ماسيا" بسرعة الصاروخ.

وسيكون تشلسي بقيادة مورينهو أمام فرصة لتذليل الفارق أكثر في الأسبوع المقبل حينما يواجه كريستال بالاس المتواضع، فينما ينتظر أرسنال وليفربول اختبارين غاية في الصعوبة أمام مان سيتي وتوتنهام هوتسبيرز على التوالي.

وانتقل ديولوفيو لنادي ايفرتون على سبيل الإعارة من برشلونة، وسط توقعات بأن تسارع إدارة النادي الكاتالوني لاستعادته من جديد بفعل تألقه في الدوري الإنجليزي، لاسيما في ظل حاجة الفريق الماسة لمهاجم "قناص".

