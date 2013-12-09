"تعقيدات إدارية" تشوّه وصول كأس العالم إلى الرياض

‫ تأخر نزول النسخة الأصلية لكأس العالم بعد وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض للمرة الثالثة منذ أن تم إطلاقها عام 1974 لأكثر من ساعة.



وصاحب هذا الوصول جملة من التعقيدات للإعلاميين الذين وجهت لهم دعاوى رسمية عن طريق احدى الشركات الراعية للبطولة, ما جعل البعض يغادر قبل انطلاق المؤتمر الصحافي المخصص لتقديم الكأس.

وبدت المشاكل بعد أن اعترضت الجهة المعنية في المطار على دخول كأس العالم للأراضي السعودية بحجة عدم وجود تصريح من الجمارك بدخول هذه القطعة الذهبية التي تشكل الكأس.. وبالكاد نجح المسؤولون في الاتحاد السعودي لكرة القدم والشركة الراعية في اقناع القائمين على المطار بأن القطعة تشكل كأس العالم الذي يجوب 88 دولة، قبل أن يعود للبرازيل في موعد يتزامن وانطلاقة كأس العالم 2014 بريو دي جانيرو.



ويبلغ ارتفاع الكأس 36 سم ومصنوع من ذهب 18 قيراطا، ويزن 6175 غراما، يذكر أن السعودية لن تشارك في الدورة المقبلة للنهائيات العالمية، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن شاركت في أربع دورات متتالية أعوام 1994 و1998 و2002 و2006، إلا أنها غابت عن نسختي 2010 و2014.



وانتظر عدد كبير من الإعلاميين خارج صالة المطار الدولي لأكثر من ساعتين بسبب عدم نزول الكأس من الطائرة المقلة له ولفريق التسويق المكون من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومسؤولي احدى الشركات الراعية للمسابقة، فيما أشارت مصادر لـ"العربية نت" أن السبب الرئيس يعود إلى خلاف بين فريق تسويق البطولة، والمنظمين المحليين، في وقت نفى اتحاد القدم مسؤوليته عن تنظيم الحدث، وقال على لسان شاكر الذيابي مدير العلاقات الخارجية بالاتحاد في اتصال مع "العربية نت": "مهمة الاتحاد تقتصر على تمثيل الاتحاد الدولي لكرة القدم في السعودية على اعتبار أنه المسؤول عن لعبة كرة القدم محليا، لا علاقة لنا بتنظيم استضافة الكأس أو إقامة المؤتمر الصحافي من عدمه".



وستمكث الكأس في الرياض ثلاثة ايام، فيما سيكون بإمكان العامة التقاط الصور مع الكأس ومشاهدتها على الطبيعة الأربعاء المقبل.

