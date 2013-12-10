الدوري المصري "يتأجل" من جديد

يبدو الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز المتعثر في طريقه للتأجيل مرة أخرى، بعدما قال اتحاد كرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه قرر ارجاء اعلان جدول المباريات لأجل غير مسمى رغم سحب قرعة المسابقة الاسبوع الماضي.

وأعلن اتحاد كرة القدم الشهر الماضي انطلاق الدوري الممتاز يوم 26 ديسمبر بعد تأجيله مرتين، لكن مصيره الان يكتنفه الغموض.

وقال الاتحاد المصري في موقعه على الانترنت، اليوم الثلاثاء، إنه قرر تأجيل تحديد جدول المباريات لحين الحصول على الموافقات الأمنية.

وألغي موسم 2011-2012 بعد أن لاقى أكثر من 70 مشجعا للأهلي حتفهم في أحداث عنف تلت مباراة الفريق أمام المصري في بورسعيد في فبراير عام 2012.

كما تسبب التوتر الأمني في البلاد بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو عقب احتجاجات ضخمة في الغاء الموسم التالي ايضا.

ومن المنتظر أن يقام الموسم الجديد في الدوري المصري بنظام المجموعتين بمشاركة 22 فريقا. وأوقعت القرعة التي سحبت الاسبوع الماضي الأهلي آخر بطل للمسابقة على رأس المجموعة الأولى وغريمه التقليدي الزمالك في المجموعة الثانية.