(1)

ريمونتادا، كلمة اسبانية تعني: التعافي، والعودة .. وفي اسبانيا تحديداً كانت تستخدم لوصف المعارك الأهلية وثورات الاستقلال بين القرن الـ16 و الـ19، عندما كانا أقليما الباسك وكاتالونيا يحاولان الاستقلال بعيداً عن الحكم الملكي الإسباني.

الـ"ريمونتادا" أضحت بعد ذلك كلمة أدبية، يستخدمها أدباء اللغة اللاتينية مثل بابلو نيرودا وبيدرو الكورون وغابريال ميرو في معارض وصفهم للمعارك الملحمية التي انتصر فيها طرف على آخر بعد انكسار.

(2)

في كرة القدم، كان ذلك المصطلح يستخدم باستحياء في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي واختفى، حتى أعادته صحيفة "سبورت" الكاتالونية في شهر مارس الماضي، كشحن لهمم لاعبي برشلونة بعد هزيمتهم النكراء أمام ميلان في دور ثمن النهائي من دوري الأبطال الأوروبي.

وقتها، حدثت الـ"ريمونتادا" لـ8 ملايين كاتالوني بـ22 قدماً، سحقوا ميلان برباعية نظيفة !

(3)

في التاريخ المحلي هناك أكثر من "ريمونتادا"، فعلى سبيل المثال ليلة يوسف الثنيان المذهلة أمام الصين بكأس آسيا 1996، وخماسية الاتحاد في شباك سيونغنام، وأهداف الهلال الخمسة في شباك الاتحاد هذا الموسم، نهائي كأس الخليج 15 بالرياض، عندما تناوب الجمعان والمحمدي والمشعل على هزّ الشباك القطرية وخطفوا كأس الخليج في "ربع ساعة".

مساء السبت الفائت .. كان "أحدها" .. ولن يكون "آخرها".

(4)

ليلة السبت الماضي كانت ثقيلة، وكئيبة، و"مخيفة" بالنسبة لـ"جمعان"، فالجهاز الفني لا يراه قديراً بأن يكون خلفاً لـ"قائد دولي" وآخرُ دولي، بدأ بتلمس خطواته الاولى في بلاط المجد الأخضر .. والجماهير تعتبره مجرد لاعب "احتياطي" لا يملك مستقبلاً في ناديها، وإن نجا من مقصلة "التنسيق" القادمة، فلن يفلت من الأخرى!.

وبين هذه وتلك .. كان "خاطفوه" يزيدون الحمل الثقيل "أساساً" وهم يختطفونه قبل 72 ساعة من انطلاق أهم مباراة يخوضها في مسيرته المهنية، وكأن كل المعطيات تقول له: "لن تنجح".

ساعة و27 دقيقة بعد صافرة مرعي العواجي، احتاجها الشاب الأسمر.. ليحقق الـ"رومنتادا" الخاصة به، وينتصر على الجهاز الفني والجماهير والاعلام .. وقبل ذلك "المجرمون الأربعة"!.