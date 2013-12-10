دروغبا متحدياً الاتحاد التركي: سأرتدي قميص مانديلا

رد المهاجم الايفواري ديديه دروغبا لاعب فريق غالطة سراي التركي بقوة على الاتحاد التركي لكرة القدم، بعد استدعائه للمثول أمام لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم، على خلفية ارتدائه لقميص "تحتي" يشكر فيه الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.

وكان دروغبا قد كتب على قميص "تحتي" له بعد مباراة فريقه الماضية "شكرا ماديبا", وهو ما أغضب مسؤولي الاتحاد التركي لكرة القدم، معتبرين أن اللاعب الايفواري رفع شعارا سياسيا اثناء حدثا رياضيا.

وجاء رد "الفيل" الايفواري قويا، البارحة، بعدما نشر رسالة تحدي واضحة في وجه الاتحاد التركي لكرة القدم بقوله: "سأكون مهتما للغاية لسماع تعليقاتكم على ذلك.. لكنني آسف كنت لأفعلها مجددا ومجددا, ليس بسبب الانتماءات السياسية، لكن السبب هو أن هذا الرجل ألهمني شخصيا.. ألهم دولة بأسرها.. ألهم قارة بأكملها.. ألهم العالم كله.. شكرا مجددا ماديبا".

وأرفق لاعب تشلسي السابق صورة له مع مانديلا، بالإضافة إلى صورته مرتديا القميص الذي بسببه قد يعاقب من الاتحاد التركي لكرة القدم.

