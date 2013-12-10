رباعي آسيا والحقيقة

ما أنتجته قرعة دور المجموعات في دوري أبطال آسيا هذا العام للأندية الأربعة السعودية، كان صادما لجماهير الفرق ومتابعيها والسعوديين على وجه العموم، ليس لأن فرقنا أقل كعباً وأدنى مستوى، بل لأن الرباعي السعودي الآسيوي هذا الموسم غير مطمئن على المستوى الفني إلى أبعد درجات الحذر والخوف من أدائهم.

بطل الدوري في الموسم الماضي الفتح، والذي ترأس مجموعة تضم اثنين هما فولاذ الإيراني وبونيودكور الأوزبكي وبانتظار فريق الملحق، تظهر مجموعتهم سهلة بالعودة إلى تاريخ الأندية التي معه، لكن المقلق فيها هو وضع الفتح وتذبذب مستواه في الدوري وانحدار ترتيبه بين فرق عبداللطيف جميل حتى احتل الترتيب التاسع، لذلك فواقع الفريق الأحسائي مخيف في مجموعته، وعليه تدارك خطواته في فترة الشتاء إذا أراد تجاوز دور المجموعات في مبارياتها الستة.

وصيفه الهلال الفريق الذي يحتل المرتبة الثانية هذا الموسم وبفارق 4 نقاط عن النصر، لا يبدو هو الآخر فريقا متماسكا فنيا، وضعته القرعة إلى جانب 3 فرق قوية فنيا، اثنان منها تتصدر دوريات بلادها وهي الأهلي الإماراتي، الذي يدربه الروماني كوزمين، السد القطري وأخيرا سباهان الإيراني، وتكفي الأصوات الهلالية التي تظهر دائماً لتعديل وضع الفريق فنياً وضخ عناصر جديدة، كي لا يتراجع الفريق أكثر على الصعيد المحلي، وكي ينجح أيضاً في استعادة مجده الآسيوي الغائب عنه.

ثالث الأندية المشاركة، هو ثالث الترتيب في قائمة الدوري الموسم الفائت، فريق الشباب، ويبدو هذا الليث في موسمه الحالي أضعف الفرق في جهة دكة البدلاء، فالمتأمل في أسماء اللاعبين لا يجد عناصر قادرة على صنع الفارق في أي مباراة، وخير شاهد على ذلك التمايل من مباراة لأخرى في الدوري، ومجموعته الآسيوية التي اختارت الاستقلال الإيراني، الريان القطري والجزيرة الإماراتي، أرسلت تنبيها إلى القائمين على الإدارة، بأن المنافسة تحتاج إلى عمل في فترة الانتقالات الشتوية، أو أن الشباب سيكتفي بالمشاركة في دور المجموعات.

آخر أضلاع المربع السعودي الآسيوي، هو الأضعف على الإطلاق، ويكفينا للتأكيد على حالة اتحاد جدة المترهلة، أن نضع أيدينا على مأساته إداريا أو حتى فنيا بكل محتويات الاثنين، وكل ما نطلبه لعميد آسيا أن يكون الله معهم حتى يصلوا من خلال العين وتركتور الإيراني وفريق الملحق إلى الأدوار المقبلة.

نقلا عن "عكاظ اليوم" السعودية