ريبيري أفضل لاعب فرنسي لعام 2013

اختارت مجلس فرانس فوتبول، اليوم الثلاثاء، فرانك ريبيري كأفضل لاعب في فرنسا هذا العام، بعدما انضم صانع لعب بايرن ميونيخ الى قائمة مختصرة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي يقدمها الاتحاد الدولي "فيفا".

وتفوق ريبيري على ثنائي الوسط بول بوغبا لاعب يوفنتوس، وبلاز ماتودي لاعب باريس سان جيرمان في الاستفتاء الذي يشمل لاعبين فرنسيين سابقين وحاليين.

وقال ريبيري- الذي نال الجائزة ثلاث مرات مقابل خمس مرات لتييري هنري- لمجلة فرانس فوتبول: "يجب أن أصل الآن الى الرقم المسجل باسم تييري هنري".

واختير ريبيري- الذي فاز بدوري أبطال اوروبا ولقب دوري الدرجة الاولى الالماني وكأس المانيا مع بايرن هذا العام- يوم الاثنين ضمن قائمة مختصرة تضم ثلاثة لاعبين سيتنافسون على جائزة الكرة الذهبية بجانب ليونيل ميسي لاعب برشلونة وكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد.

ونال رودي غارسيا مدرب روما جائزة أفضل مدرب فرنسي في 2013 في استفتاء يشمل مدربين سابقين وحاليين.

وتولى غارسيا تدريب الفريق الايطالي بعد رحيله عن ليل قبل بداية الموسم ولم يخسر فريقه في 15 مباراة في الدوري حتى الآن.