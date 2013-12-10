سيلفا: ندمت على تصويتي لـ"ميسي"

أعرب البرازيلي تياغو سيلفا مدافع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن ندمه الشديد؛ بسبب تصويته للأرجنتيني ميسي في جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام.

وكان سيلفا قد أعلن مسبقاً أنه صوت للاعب برشلونة ميسي على حساب البرتغالي رونالدو والفرنسي ريبيري وزميله في الفريق إبراهيموفيتش وصديقه في المنتخب البرازيلي نيمار.



وقال سيلفا "29" عاماً في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "كنت سأعدل تصويتي لو اتيحت لي الفرصة".



وأشار مدافع ميلان الإيطالي السابق إلى أنه لم يضع في اعتباره حالة التألق التي يعيشها ريبيري ورونالدو, وقال: "عندما صوت لم أضع في اعتباري أن رونالدو وريبيري سيتألقان بهذا الشكل الملفت".



وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمته النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2013 وهم: ميسي, ورونالدو, وريبيري, وسيعلن الاختيار النهائي في 13 يناير المقبل بمدينة زيوريخ السويسرية.



