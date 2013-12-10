قرعة متوازنة للفرق العربية في دوري أبطال آسيا

أوقعت قرعة مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم لموسم 2014 والتي سحبت اليوم الثلاثاء في كوالالمبور الفرق العربية في مجموعات متفاوتة مع تمثيل متوازن للفرق السعودية والإيرانية.

ففي منطقة غرب آسيا، كان حضور الفرق السعودية والإيرانية إجباريا في كل من المجموعات الأربع بعد أن اعتمد الاتحاد الآسيوي للعبة في توزيعه الجديد للمقاعد مشاركة 4 فرق مباشرة من كل من البلدين في الدور الأول.

ترتيب المجموعات

المجموعة الأولى: الاستقلال الإيراني والريان القطري والجزيرة الإماراتي والشباب السعودي.

المجموعة الثانية: الفتح السعودي وفولاذ الإيراني وبونيودكور الأوزبكي وفريق متأهل من التصفيات.

المجموعة الثالثة: العين الإماراتي والاتحاد السعودي، و تراكتور الإيراني و فريق متأهل من التصفيات.

المجموعة الرابعة: السد القطري والأهلي الإماراتي والهلال السعودي وسباهان الإيراني.

المجموعة الخامسة: بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي وبوريرام يونايتد التايلاندي وشاندونغ لونينغ الصيني وكاوازاكي فرونتال الياباني.

المجموعة السادسة: سانفريتشي هيروشيما الياباني وسنترال كوست مارينرز الاسترالي واف سي سيول الكوري الجنوبي وفريق متأهل من التصفيات.

المجموعة السابعة: غوانغجو ايفرغراندي الصيني (حامل اللقب) وبطل كأس الامبراطور الياباني وشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي وفريق متأهل من التصفيات.

المجموعة الثامنة: وسترن سيدني واندررز الاسترالي وغويجو رينهي الصيني وثاني الدوري الياباني واولسان هيونداي الكوري الجنوبي.



ونالت اليابان وكوريا الجنوبية هذه الأفضلية أيضا في شرق آسيا بأربعة فرق.

وفي حين انه لم يسبق للفرق الإيرانية الفوز بلقب البطولة بحلتها الجديدة التي انطلقت عام 2003، فإن السعودية ظفرت بلقبين عبر اتحاد جدة عامي 2004 و2005، كما خسر الاتحاد ذاته نهائي 2009 أمام بوهانت ستيلرز الكوري الجنوبي 1-2 في طوكيو، وخسر الأهلي السعودي نهائي 2012 أمام أولسان الكوري الجنوبي صفر-3 في أولسان.

وتبقى أفضل نتيجة للفرق الإيرانية وصول ذهوب آهان الى المباراة النهائية في عام 2010 قبل أن يخسر أمام سيونغنام ايلهوا الكوري الجنوبي 1-3 في طوكيو أيضا.

وكان العين الإماراتي توج بطلا للنسخة الأولى عام 2003، وأحرز السد القطري اللقب العربي الرابع في عام 2011، في حين نالت الفرق الكورية الجنوبية اللقب أربع مرات، ففضلا عن بوهانغ وسيونغنام، توج أيضا شونبورك موتورز عام 2006، وأولسان في 2012، في حين فازت اليابان باللقب مرتين عبر أوراوا رد دايموندز وغامبا أوساكا في 2007 و2008.

وشهدت النسخة الاخيرة تتويج فريق صيني للبطولة الجديدة للمرة الأولى هو غوانغجو ايفرغراندي على حساب أف سي سيول الكوري الجنوبي.

هذا ودخلت دول مثل الكويت وعمان والبحرين والعراق والأردن منافسات هذه البطولة وستخوض فرقها الملحق المؤهل الى دور المجموعات.

وتقام مباريات الملحق في شباط/فبراير المقبل.

ومن أبرز الفرق التي ستخوض غمار الملحق المؤهل الى دور المجموعات الكويت والقادسية الكويتيان.

فقد توج الكويت بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي في الموسمين الماضيين، وفاز في النسخة الأخيرة على القادسية بالذات.

ويلتقي القادسية مع مضيفه السويق العماني في الجولة الأولى من الملحق الخاص بمنطقة غرب آسيا في 2 شباط/فبراير المقبل، ويتأهل الفائز لمواجهة بني ياس الإماراتي على أرضه في الجولة الثانية في 8 منه.

ويلتقي المتأهل منهما في 15 من الشهر ذاته المتأهل من المواجهة بين الجيش القطري وناساف كارشي الاوزبكستاني، على أن يتأهل الفائز الى دور المجموعات.

أما الكويت فيواجه ضيفه الشرطة العراقي في 2 شباط/فبراير ضمن الجولة الاولى من الملحق والفائز منهما يحل ضيفا على لوكوموتيف طشقند الأوزبكستاني في 8 منه، ولاحقا يلتقي الخور القطري أو المتأهل من الحد البحريني وشباب الأردن.

وسيستمر إقامة نهائي البطولة من مباراتي ذهاب وإياب خلال السنوات الثلاث المقبلة، واعتماد نظام المناطق حتى الدور قبل النهائي، أي أن المباراة النهائية ستجمع فريقا من الشرق وآخر من الغرب.

وتشارك فرق بكين غوان الصيني وبيون الهندي وملبورن فيكتوري الأسترالي وموانغ تونغ وتشونبوري التايلانديان وتامبين روفرز السنغافوري وهانوي تي اند تي الفيتنامي وساوث تشاينا من هونغ كونغ في ملحق شرق آسيا.