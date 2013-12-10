قطع غيار "للهلال" !

منذ النجم المحبوب عبدالعزيز الخثران ونادي الشباب يحق له تغييراللوحة المكتوبة على مقره في حي الصحافة من نادي الشباب الرياضي الى نادي قطع غيار الهلال الرياضي.



تستطيع ان تتساءل بأعلى صوتك: "وش يحس فيه؟!" أي رئيس ناد في العالم يبيع نجما مثل ناصر الشمراني، مثل أن تداهم رئيس ريال مدريد "سخونة مربعانية" مفاجأة فيقرر أن يبيع كريستانيو رونالدو!.



أعرف أنني لو داهمت كل الاستديوهات التحليلية وطردت ضيوفها والذين ليسوا بأحسن حال مني كونهم يأتون من الحارة التي يقع فيها استديو القناة، وجلست مكانهم محاولا اقناعكم بأنني أشعر بـ "مِرّ" لاتعالجه أقوى "حبة بركة" في العالم ، مهما تحدثت اليكم لتغيروا رأيكم وتعودوا لتشجيع نادي الشباب كناد ثان بعد ناديكم المفضل لن أستطيع، سأظهر كثقيل دم و"بثر" مثل مذيع في القناة الرياضية السعودية هذا الصباح في برنامج عالم الصحافة يخاطب المشاهدين: "لاتصيروا حساسين"!.



ذهب طعم نادي الشباب وهيبته القديمة ووقاره بين جميع الرياضين، ليحل مكانه ناد لانعرفه، وصرنا نتوقد شوقا لأيام خالد بن سعد مع عتبناعليه في بعض القرارات، نحن عشاق نادي الشباب مثل قلة مستضعفة، علاقتنا بالوسط الرياضي تكاد تكون علاقة حب منطرف واحد، عندما تتحدث عن لقطة تلفزيونية تثبت خطأ تحكيميا ضد الشباب فالجميع لم يشاهدها ويرون ان الحكم بشر والخطأ البشري جزء من اللعبة ويذهبون لإكمال حديثهم السابق، الذي مهما كان مملا هو أرحم لهم من الحديث في الشأن الشبابي، لذلك ادعو من هذا المنبر خالد البلطان بعدم التنازل عن حسن معاذ أوغيره من نجوم النادي لصالح الهلال حتى لايصبح الشباب فعلا مجرد قطع غيار للأندية الأخرى.