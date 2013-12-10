كأس ولي العهد: النصر والتعاون إلى الدور ربع النهائي

تأهل فريقا النصر والتعاون إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ولي العهد السعودي، بعد فوزهما على ضيفهما نجران والفيصلي في دور الـ 16.

وفي الرياض لم يجد النصر- متصدر الدوري- أي صعوبة في بلوغ الدور ربع النهائي للمسابقة، بالرغم من دخول المباراة بلاعبيه البدلاء.. بعد أن اكتسح ضيفه نجران بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات دورالـ 16.



وافتتح البرازيلي ايلتون أهداف النصر في الدقيقة التاسعة, وعزز البرازيلي الآخر ايفرتون تقدم فريقه بتسجيله الهدف االثاني في الدقيقة 26، بعد أن وصلته كرة على طبق من ذهب أمام المرمى الخالي من شايع شراحيلي.



وفي الشوط الثاني، واصل النصر سيطرته وسجل هدفه الثالث عن طريق خالد الزيلعي 73 بعد أن سدد كرة قوية من على مشارف منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس ناصر الصيعري.. وفي الوقت بدل الضائع حصل النصر على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع بعد إعاقة مهاجمه ايفرتون, تقدم لها عبده عطيف وأخفق في تسجيلها بعد أن أنقذها ببراعة حارس نجران ناصر الصيعري.



وسيلتقي النصر في الدور ربع النهائي الفائز من مباراة الاتحاد والخليج التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

وفي بريدة تأهل التعاون إلى دور ربع النهائي للمسابقة بعد فوزه على ضيفه الفيصلي 3-2.



وتقدم التعاون بثلاثة أهداف نظيفة سجلها البرازيلي ريتشي "35" وثامر المشيقح "48", و"58", وسجل التعاون هدفين متتاليين عن طريق منصور الحمزي "77", وريان بلال "80" عن طريق ركلة جزاء.



وسيلعب التعاون في الدور ربع النهائي مع الفائز من مباراة القادسية والشباب التي ستقام في وقت لاحق اليوم.



مباراة الفيصلي والتعاون( تصوير: فهد الضويفري)