كأس ولي العهد: الهلال يبدأ رحلته بمواجهة نجران

يبدأ الهلال حامل لقب كأس ولي العهد في الست نسخ الاخيرة مهمة الدفاع عن لقبه، حينما يستضيف الشعلة على استاد الأمير فيصل بن فهد في دور الـ16 للمسابقة، والتي أبعدت الفرق الكبيرة عن مواجهة بعضهم، وسهلت مهمتهم كثيراً للوصول إلى دور ربع النهائي، حيث سيستضيف النصر متصدر الدوري نظيره نجران، وسيلعب الشباب مع القادسية، والأهلي مع العروبة، والاتحاد مع الخليج، والفتح مع الاتفاق، والتعاون مع الفيصلي، وتختتم مباريات هذا الدور، غداً الأربعاء، بلقاء يجمع الرائد بضيفه الوحدة، وهو اللقاء المؤجل من، أمس الاثنين، بسبب ظروف الطيران.



وفي الرياض سيبدأ حامل اللقب الهلال الدفاع عن لقبه الذي احتكره في السنوات الست الماضية أمام الشعلة على أرضه وبين جماهيره.. و يأمل الهلال في قطع خطوة نحو الاحتفاظ باللقب.. وربما يعتمد مدربه الجابر على ياسر القحطاني بدلا من ناصر الشمراني الذي يعاني من الإصابة.



وعلى الرغم من تفوق الهلال فنيا وبالأرض والجمهور، إلا أن الشعلة الذي كسب الاتحاد في آخر مبارياته في الدوري 2-1، كان قد تعادل مع الهلال نفسه قبلها بأسبوع 2-2، وسيحاول تأكيد أن ما حدث في الخرج لم يكن مجرد صدفه.



وفي الرياض سيسعى متصدر دوري المحترفين النصر تجاوز نجران الذي يبلي حسنا في الدوري.. غير أن منافسات الكأس تختلف عن الدوري، واعتاد النجرانيون مفاجأة خصومهم في المسابقة.. غير أن كون المباراة تلعب في الرياض وأمام النصر المنتشي فستكون كل هذه عوامل لصالح المتصدر.



ولأن المباراتين ستلعبان في الرياض فستلعب مباراة النصر في الثالثة وعشر دقائق عصرا، فيما ستلعب مباراة الهلال في الثامنة مساء.



وفي جدة سيستضيف الأهلي نظيره العروبة على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، والمباراة فرصة للأهلاويين لبدء صفحة جديدة مع جماهيرهم في بطولة لا علاقة لها بما يحدث للفريق في الدوري.. وهو حال الاتحاد المثخن بالجراح والذي يستضيف الخليج متصدر فرق دوري الدرجة الأولى.. وكلا المباراتين ستلعبان في وقت واحد كون الأهلي سيلعب على ملعبه في جدة، فيما سيلعب الاتحاد على ملعب الشرائع في مكة المكرمة.



وفي الدمام يستضيف القادسية الشباب على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة.. في مباراة يتوقع أن يفجر فيها الشباب غضبه من نتيجة مباراته الأخيرة في الدوري.. أما في بريدة فسيحل الفيصلي ضيفا ثقيلا على التعاون الذي سيفتقد لأهم لاعبيه هدافه ايفولوا المصاب.



وسيحتضن ملعب الفتح أقوى مباريات الدور عندما يستضيف الفتح حامل لقب الدوري نظيره الاتفاق.. وستكون المباراة فرصة للفتحاويين للرد على ضيوفهم الذين هزموهم في الجولة قبل الأخيرة من الدوري بهدفين دون رد.. وللتاكيد على أن بطل الدوري والسوبر لم يسلم الراية هذا الموسم.

