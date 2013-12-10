مهاجم الأهلي السعودي الجديد.. "قاطرة بشرية"!

تعاقد النادي الأهلي السعودي بصفة رسمية مع مهاجم استوريل برايا البرتغالي، "لويس ليل" الذي يحمل جنسية "ساو تومي"، ويبلغ من العمر 26 عاماً، ولديه سيرة ذاتية "متواضعة" نسبياً، مما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الصفقة.

ويأتي التعاقد مع "ليل" بناء على طلب البرتغالي فيتور بيريرا مدرب الفريق الذي يعرف اللاعب جيداً بحكم تدريبه لسنوات عدة في بلاده، التي ولد فيها "ليل" وأمضى كل سنواته في ملاعبها، باستثناء تجربة "عابرة" مع معيذر القطري.

وكان بيريرا قد طلب من إدارة النادي الاستغناء عن جميع محترفي الفريق وهم الثلاثي المكون من البرازيليين فيكتور سيموس، وبرونو سيزار والعراقي يونس محمود، على أن يستبدلهم بمحترفين آخرين خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويتميز "ليل" ببنية جسدية قوية وطول فارع, ما دفع الصحافة البرتغالية لتشبيهه بـ"القاطرة البشرية"، لكن رغم ذلك فإن شهيته التهديفية ليست مفتوحة، طبقاً لأرقامه خلال المواسم الأخيرة، وإن كانت قد تحسنت خلال الموسم الحالي.

فقد سجل ثمانية أهداف خلال 20 مباراة في الموسم الحالي مع فريقه استوريل في مختلف المسابقات، مقابل تسعة أهداف في 34 مباراة في الموسم الماضي، وفي الموسم الذي سبقه سجل هدفين فقط في 19 مباراة مع فريقه السابق يونياو ليريا، بينما سجل ثمانية أهداف في 29 مباراة خلال موسم 2010-2011.

ويلعب "ليل" بقدمه اليمنى، وسجل نسبة كبيرة من أهدافه عبر التصويبات القوية التي يمتاز بها، لكن مهارته الفنية متواضعة نسبياً، ما قد يحد من خطورته ويجعله صيداً سهلاً للمدافعين.

وكان من المفترض أن ينتقل "ليل" لنادي معيذر القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بيد أن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة بسبب الاختلاف على الأمور المالية، رغم وصول اللاعب للدوحة، الأمر الذي أجهض أول تجربة احترافية للاعب خارج البرتغال.