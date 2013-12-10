"فيفا": لم نتلاعب بقرعة المونديال

استنكر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، الاتهامات بشأن وجود تلاعب في قرعة بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.



وأكد "فيفا": "هذه الشائعات لا اساس لها من الصحة.. جميع الاستعدادات الخاصة بالقرعة كانت تحت الرقابة، وخضعت للتقييم والتصديق عليها من قبل ثلاثة ممثلين لشركة إرنست آند يونغ".



وترددت بعض الشائعات، بعد القرعة التي أجريت، الجمعة الماضية، بمنتجع كوستا دو ساوبي البرازيلي، عن وجود تلاعب في القرعة، حيث صحافيان من موقع "كانشالينا. كوم" على الانترنت أن مصدرا رفيع المستوى بـ"فيفا" أبلغهما أن المنتخب الأرجنتيني سيوضع في المجموعة السادسة.



وأوقعت القرعة المنتخب الأرجنتيني بالفعل في المجموعة السادسة مع منتخبات إيران ونيجيريا والبوسنة، مما يوحي بوجود تلاعب في القرعة.



وأشار الموقع الأرجنتيني إلى أن المصدر صرح بهذا قبل إجراء القرعة، وأنه صرح لكل من الصحافيين على حدة وفي أماكن مختلفة، كما أن المنتخب الأرجنتيني سيقيم معسكره بمدينة بيلو هوريزونتي التي يلتقي فيها نظيره الإيراني.



وجاءت التدوينات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت والتي توقعت بدقة وقوع هذه المنتخبات الأربعة سويا في مجموعة واحدة ليضاعف هذا من التكهنات بوجود نظرية المؤامرة، وكذلك ما تردد عن عدم وضوح زاوية الرؤية عند فتح جيروم فالكه سكرتير عام "فيفا" للكرات التي تحمل أسماء المنتخبات.

