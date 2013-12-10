لاعب ألماني أحرز هدفاً بيده.. وطالب الحكم بإلغائه

لقن لاعب وسط فريق جرويتر فورث, الألماني فلوريان ترنكس درسا قويا في الأمانة للاعبي كرة القدم المخادعين, وخاصة المحرزين للأهداف عن طريق أيديهم, وذلك أثناء مباراة فريقه أمام فريق ساندهوسين، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم.

وجاءت اللقطة في الدقيقة 52 من عمر اللقاء عندما سدد ترنكس في صدر حارس مرمى فريق ساندهوسين, لتصطدم الكرة في يد ترنكس قبل أن تدخل المرمى محرزا هدف التقدم لفريقه.

لكن ترنكس اتجه لحكم المباراة وأخبره بأن الكرة اصطدمت بيده, ليقوم الحكم بالغاء الهدف وسط تحية وتصفيق من لاعبي الفريق المنافس للاعب الوسط الألماني الذي رفض أن يأتي تقدم فريقه بنتيجة 2-1 على حساب مبادئه وامانته.

وأحرز ترنكس الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بفوز فريقه بنتيجة 3-1.

