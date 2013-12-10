مويس لـ"برشلونة": فان بيرسي "خط أحمر"

أبدى المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاسكتلندي ديفيد مويس، تمسكه الشديد، بمهاجم فريق الشياطين الحمر، الدولي الهولندي روبن فان بيرسي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "الروبن هود" ليس متاحاً للبيع في الوقت الحالي.



وحذّر مدرب مانشستر يونايتد، نادي برشلونة الإسباني، من مغبة الاقتراب من هداف النسختين الماضيتين من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مبدياً في الوقت ذاته تمسكه الشديد باللاعب البالغ من العمر 30 عاماً.



وأكّد المدير الفني الإسكتلندي في تصريحات للإذاعة الايرلندية عدم وجود أي نية للتفريط بالمهاجم الهولندي لصالح نادي برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، أو حتى الاستماع لأية عروض حول هذا الأمر.



وأشار مدرب الشياطين الحمر إلى أنّ هذا الخبر عارٍ عن الصحة، متسائلاً في الوقت ذاته: "هل يُصدق أحد منكم ما تتناوله الصحف في هذه الأيام، هل يمكننا التخلي عن هداف الفريق الأول في هذه المرحلة الصعبة؟".



وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية قد زعمت أنّ فريق برشلونة الإسباني بصدد تجهيز صفقة ضخمة للتعاقد مع اللاعب الهولندي، مستغلا الوضعية السيئة التي يمر بها "الشياطين الحمر" هذا الموسم بعد مغادرة مدربه التاريخي السير أليكس فيرغسون.

