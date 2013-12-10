‏‫يا رجال "الهلال" .. تداركوه!

"الفلوس خربت النفوس" .. "الاحتراف جلب الانحراف" .. "المال بَّدل الأحوال" .. أقوال كثيرة يتدوالها بعض رؤساء الاندية غير القادرين على تسيير دفة فرقهم ماديا..!.



آخر هؤلاء هو رئيس الهلال الأمير عبدالرحمن بن مساعد الذي خسر معركته العام المنصرم مع أحمد الفريدي وأسامة هوساوي بحجة أن القيمة الفعلية لهما لا توازي ما تقاضوه من أموال..!.

انتظر جمهوره مدافعا يسد فراغ هوساوي فإذا به يجلب لاعبا كوريا لا يمارس كرة القدم لاكثر من ستة اشهر وبتكلفة لاتذكر..!.

انتظر جمهوره صانع ألعاب بجودة أحمد الفريدي فإذا به يعيد المحور المطرود سابقا عادل هرماش..!.

انتظر جمهوره كلمة اعتذار بسبب عجزه ماديا وعدم قدرته على ابقاء جل نجوم الفريق فإذا به مشغول بالتعاقد مع المدرب المحلي سامي الجابر..!.

هل أصبح الهلال مثل الاتحاد بلا كبير .. بلا صاحب قرار .. بلا مال .. بلا فكر..؟!.



هل ضاعت ملايين ابن مساعد فجأة أم أن الداعم الحقيقي قد رحل..؟!.



يارجال الهلال تداركوا ناديكم فالكرة السعودية لا تريد أن تحزن بفقد الهلال كما حزنت بفقد الاتحاد..!.