أين تقع سلوفينيا؟!

حين ظن أبونواس أن "الأطلال" ليست أكثر من مجرد "مكان"، قال ساخرا من أولئك الذين أطالوا الوقوف بها: "قل لمن يبكي على رسم درس // واقفاً ما ضر لو كان جلس". هكذا ظن أبونواس واهماً، و كذلك كان بعض الظن إثما. فالوقوف على الأطلال في حقيقته، ما هو إلا وقوف على أطلال "الزمان" كما فعل الكبير غازي القصيبي في قصيدته "يومان". و إن حضرت أطلال "المكان" لدى البعض كنوعٍ من إيجاد سياجٍ تُحفظ به "الذكرى" ليس إلا. و إذاً ما بال البعض من القوم، و أتحدث هنا عن بعض المشتغلين بالإعلام الرياضي في المملكة، يحاولون تشييع "الاتحاد" إلى مثواه الأخير، و يستعجلون "تجسيده" إلى مجرد أطلال لـ "مكان" قارب على الاندثار، يتبارى كل واحدٍ منهم بتقمص شخص زهير بن أبي سلمى، فيقرأ على مسامع "العميد"، ذلك المسمى بـ "الثمانيني الوقور"":سئمت تكاليف الحياة و من يعش // ثمانين حولا لا أبا لك يسأمِ". يقرأونها على مسامعه أناء الليل وأطراف النهار، قاصدين بذلك أن يصدقهم الاتحاد و أنصاره، وهم بذلك يعلمون أن "التكرار" لا يجعل من أي عبارة صحيحة، بقدر ما يجعلها قابلة للتصديق، إنها ذات خطوات "غوبلز" حتى بعد مرور أكثر من نصف قرن من الزمان.



لم يعلم مثل هؤلاء، أن الاتحاد أكبر من أن يكون مجرد حالة "مجسدة" فتموت. الاتحاد في حقيقته "فكرة"، تحلق عالياً وبعيداً في السماء، وليست أي فكرة، هي فكرة "حرة" والأفكار كما قيل لا تموت. فالاتحاد من خلاله يتوفر لمحبيه فرصة أن يعيشوا الحياة مرتين. ذلك أن الاتحاد بحد ذاته هو "حياة" صغرى عن تلك الكبرى، هو "بروتوتايب" أو نموذج تجريبي عنها. هو حياة كاملة بأدق تفاصيلها، وبكامل مقوماتها وشروطها، ومثلُ الاتحاد لم يوجد فقط ليبقى.. بل ليطغى كذلك، ويمارس مثل هذا الطغيان من خلال ما يمتلكه من "سطوتين"، سطوة العشق على أفراد شعبه، وسطوة المنجز لهم. هو ذلك الشيء "البارع" فيما يأخذ أولاً، وفيما يعطي لاحقاً.

إن علاقة الاتحاد بمريديه، أشبه ما تكون بـ "لا" ابن عربي، تلك التي وقف عليها ابن عربي، وقال عنها من منطلق صوفي خالص: "إنها ليست حرفاً بسيطاً، و لكنها حرف مركب، و هي من ثم تعكس التركيب الإنساني الذي يتكون من باطن وظاهر، فحين تلتقي اللام بالألف وتعانقها تختفي كل منهما في الأخرى". و كذلك هو حال الاتحاد والاتحاديين حين يختفي كل منهما ويتماهى في الآخر، مخترعين بذلك عبارتهم الشهيرة "الاتحاد هو الجمهور.. والجمهور هو الاتحاد".

إن احدى اشكاليات الاتحاد التاريخية تتعلق بأولئك الذين يحبونه على طريقة "من الحب ما قتل"، ففي الاتحاد كل اتحادي عاشق يحدث نفسه قائلا: "ليس في هذه الدنيا من يحب الاتحاد أكثر مني" جميعهم يقولون لأنفسهم مثل هذا، هم عقلوها في حبه وتوكلوا، بيد أن بعضاً منهم قد يجور على اتحاده بغير قصد في كثير من الأحيان لفرط ذلك العشق، فيُظلم الاتحاد من محبيه أولئك والممثلون في ثلة من إعلامه، بالوقوع في بعض الاشكاليات التي كانت، وككيان كبير هو في غنىً عن الوقوع بها، يفعلون ذلك في كثير من الأحيان عبثاً "في انتظار غودو" حيث لا شيء يحدث، ولا أحدَ يجيء، بحسب تعبير تلك المسرحية الأشهر في القرن العشرين .

في رواية "فيرونيكا تقرر أن تموت" لباولو كويلو، حين تقرر فيرونيكا تلك الفتاة السلوفينية التي تشعر بالملل أن تنتحر، تتناول كمية كبيرة من الأقراص المنومة، وبينما هي في انتظار الموت، تحاول تصفح احدى المجلات، لتقع عيناها على مقالة بعنوان "أين تقع سلوفينيا؟". فتقوم من فورها بمراسلة المجلة إياها، لتدعي أن انتحارها بالضبط كان بسبب أن الناس لا تعرف أين تقع سلوفينيا. حسناً هل هناك بيننا من بات حقاً يتساءل "أين يقع الاتحاد؟" و "أين هو اليوم سيد آسيا وماردها الأكبر؟". حتماً إن الإجابة ستحضر وبشكل طبيعي على هيئة "سيعود"، أليس هو كما قلنا عنه "حياة كاملة" بأدق تفاصيلها، ما بين يومٍ حلو، ويومٍ مر.

"سيعود" لأن لا شيء يبقى على حاله، و لأن الأيام دول بين الناس، فالأيام تماما مثل ذلك النقش على خاتم ذلك الملك الهندي، الذي سأل وزيراً له أن ينقش له على خاتمٍ عبارةً إذا قرأها وهو حزين فرِح، و إذا قرأها وهو سعيد حزِن، فنقش ذلك الوزير الحكيم على خاتم الملك العبارة التالية "هذا الوقت سوف يمضي".

