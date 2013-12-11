إبراهيموفيتش يقاطع مدربه بسبب ملكة جمال فرنسا

قاطع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي, السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مقابلة تلفزيونية لمديره الفني لوران بلان للقناة الفرنسية الثالثة, بسبب ملكة جمال فرنسا السابقة ماليكا مينارد التي كانت تحاور المدير الفني الفرنسي.

ودخل إبرا الغرفة المخصصة للحوار الذي تجريه ملكة جمال فرنسا لعام 2010 مع مدرب الفريق الباريسي, معبرا عن غيرته من مديره الفني الذي تحاوره ماليكا, بينما هو يجيب على أسئلة الصحافيين.

يذكر أن النادي الباريسي تأهل إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا رسميا, بينما يحتل أبناء العاصمة المركز الأول في ترتيب أندية الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة.

