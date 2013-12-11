المهنا: لم نخطئ في اختيار عواجي لمباراة النصر والشباب

أكد رئيس لجنة الحكام السعودية عمر المهنا أن اختيار الحكم مرعي عواجي لقيادة مباراة النصر والشباب التي أقيمت يوم السبت الماضي كان قراراً موفقاً، وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "لم أخطئ باختيار مرعي لإدارة مباراة النصر والشباب، فهو الحكم المناسب للمباراة المناسبة".

وشهدت مباراة النصر والشباب التي قادها الحكم مرعي عواجي جدلاً واسعاً حول تحكيمها، حيث اعتبر الشبابيون بأنه تسبب بخسارتهم بأخطائه التي احتسبها على فريقهم في المباراة.

وقلل المهنا من تأثير زيارة الحكم عواجي للاعب الشباب المصاب نايف هزازي، مؤكداً أن هذه الزيارة تعتبر إنسانية، وقال: "زيارة مرعي للاعب نايف كانت قبل إعلان حكام الجولة 12، واذا كان موضوع زيارة أي حكم لأي لاعب سيؤثر على قراراته فالأفضل أن يجلس الحكام في منازلهم".

وأشار رئيس لجنة الحكام إلى أن زيارة الحكم مرعي عواجي إلى هزازي ليست خطئاً، وقال: "الزيارة لم تكن خطئاً ولكن بصراحة لو استشارني مرعي في الزيارة كنت سأرفض وحدثت العام حينما أصيب لاعب واستشارني نفس الحكم حول زيارته ورفضت".

وشدد المهنا على أن رئيس نادي الشباب خالد البلطان لم يوفق في تصريحه ضد الحكم مرعي عواجي بعد مباراة فريقه أمام النصر، وقال: "البلطان لم يوفق في تصريحه.. والحكم مرعي عواجي تقدم لنا بشكوى ضد البلطان وسنرفعها إلى لجنة الانضباط".

واعترف المهنا بأن الجولات الماضية شهدت أخطاءً مؤثرة غيرت من نتائج المباريات، وقال: "صحيح كانت هناك أخطاء أثرت في نتائج المباريات.. ولكن في المقابل كانت هناك مباريات كبيرة قدمها الحكام السعوديون ولم يشر إليها.. والأخطاء في كرة القدم واردة".

وأوضح المهنا بأن التحكيم يسير بشكل متقدم، مدللاً على ذلك بارتفاع عدد حكام النخبة السعوديين هذه الفترة، وقال: "نحن نتقدم.. ولكن هنالك أشخاص لا يريدون لنا أن نتقدم ولا تهمهم المصلحة العامة".

وأضاف: "في السابق كان لدينا حكم نخبة واحد، والآن لدينا ثلاث حكام واثنين في الطريق وكل هذه مؤشرات لتقدم التحكيم لدينا".