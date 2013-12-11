المهنا يبعد الحكام عن الإعلام

أصدر رئيس لجنة الحكام السعودية عمر المهنا قراراً بمنع الحكام من التصريحات الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة، وذلك خلال اجتماع الحكام الشهري في مجمع الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد المهنا أن هذا القرار بسبب أن تصريحات حكامه تؤخذ بشكل سلبي وقال: "تصريحات الحكام في الإعلام يؤخذ منها الأمور السلبية فقط وتترك الإيجابيات".

وامتدح المهنا بعض الإعلاميين الذين يتواجدون في الاجتماع الشهري للحكام، مؤكداً بأنهم يظهرون الحق في وسائل الإعلام ولا يخفون الحقيقة.

وشهد الاجتماع الشهري للحكام مناقشة الاخطاء التي صاحبت مباراة النصر والشباب والتي قادها الحكم مرعي عواجي, وأشار المهنا إلى أن ركلة الجزاء المحتسبة للاعب النصر عبده عطيف "غير صحيحة" وأخطأ الحكم مرعي عواجي في تقدير الحالة, كما ان الهدف الثاني للنصر والذي سجله المهاجم البرازيلي ايلتون غير صحيح نظراً لوقوع اللاعب في موقف تسلل.







