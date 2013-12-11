حارس النصر: إصابتي لا تحتاج لتدخل جراحي

طمأن حارس النصر السعودي عبدالله العنزي جماهير ناديه بأن إصابته لا تحتاج إلى تدخل جراحي، وقال عبر برنامج "في المرمى" الذي يقدمه الزميل بتال القوس على قناة "العربية": "اليوم التقيت بالدكتور لافال وطمأنني بعد إجراء أشعة على موضع إصابتي بأنها لا تحتاج إلى تدخل جراحي، تحتاج فقط إلى الراحة".

وغادر العنزي الرياض متجهاً إلى لندن بعد مباراة فريقه أمام الشباب والتي كسبها 3-2 لعرض إصابته على الدكتور لافال بعد أن تعرض لها في معسكر المنتخب الإعدادي لمواجهة العراق الشهر الماضي.

وأكد العنزي بأنه دخل في برنامج علاجي، وقال: "دخلت في برنامج علاجي سيمتد إلى يوم الاثنين المقبل، وهو بمثابة اختبار للإصابة وبعدها ستحدد مدة ابتعادي عن الملاعب".

وأشار حارس النصر إلى أنه يتمنى العودة سريعاً لمشاركة زملائه في المباريات المقبلة، وقال: "لدي حماس كبير وأتمنى أن أعود سريعاً للملاعب.. أصعب شيء أن تكون من ضمن فريق وفجأة تجد نفسك تتابع الفريق من خارج الديار".