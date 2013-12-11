رئيس نادٍ سعودي يقترض سيارات لدفع مكافأة اللاعبين

في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الأندية السعودية، لم يجد رئيس نادي الشعلة فهد الطفيل طريقةً لإنهاء بعض الالتزامات المالية للاعبيه إلا باقتراض سيارات بنظام التقسيط.



وقال رئيس الشعلة بعد نهاية مباراة فريقه، والتي خسرها، البارحة، أمام الهلال في كأس ولي العهد: "أنهيت إجراءات عدد 3 سيارات بنظام التقسيط كي أسلم اللاعبين مكافأة التعادل مع الهلال في الجولة قبل الماضية والفوز في الجولة الماضية على الاتحاد".



الجدير بالذكر أن نادي الشعلة يحتل المركز قبل الأخير في الدوري السعودي، وانتفض الفريق في آخر مباراتين له، حيث أحرج الهلال بالتعادل، وتمكن من الفوز على الاتحاد، وأصبح يقدم نتائج جيدة في الفترة الأخيرة .



