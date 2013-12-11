غلطة سراي "يقهر" يوفنتوس ويتأهل للدور الثاني

انتزع اللاعب الهولندي الدولي ويسلي شنايدر هدفا رائعا في الوقت القاتل؛ ليقود فريقه غالطة سراي التركي إلى الدور الثاني (دور الـ16) لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوز ثمين 1-صفر على ضيفه يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بالدور الأول للبطولة.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بعد استئناف فعاليات المباراة اليوم من نهاية الدقيقة 32 التي توقفت عندها المباراة، البارحة، بسبب تساقط الثلوج الكثيفة على أرضية استاد "علي سامي ين" والذي تعذر معه رؤية اللاعبين وطاقم التحكيم لخطوط الملعب.



وكان يوفنتوس في طريقه للتغلب على الكمين التركي وسوء ارضية الملعب والخروج بنتيجة التعادل السلبي التي كانت كافية ليحجز مكانه في الدور الثاني، ولكن شنايدر قلب الطاولة على الضيوف وسجل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 85 ليطيح بيوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي من المسابقة.



ورفع غالطة رصيده إلى سبع نقاط ليقفز إلى المركز الثاني بالمجموعة ويرافق ريال مدريد الإسباني المتصدر (16 نقطة) إلى دور الـ16 علما بأن الريال تأهل للدور الثاني قبل مباراته أمس أمام كوبنهاغن الدنماركي في هذه الجولة.



وتجمد رصيد يوفنتوس عند ست نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين أمام كوبنهاغن وانتقل فريق السيدة العجوز للعب في مسابقة الدوري الأوروبي.



وأصبح غالطة الفريق الـ11 الذي يحجز مكانه رسميا في الدور الثاني (دور الـ16) للبطولة، بينما تحسم مباريات، اليوم الأربعاء، الفرق الخمسة الأخرى التي تتأهل لنفس الدور.



واستؤنفت المباراة من نهاية الدقيقة 32 حيث تبادل الفريقان الهجمات منذ اللحظة الأولى.



وكاد يوفنتوس يتقدم بهدف في الدقيقة 36 اثر هجمة سريعة وتمريرة عرضية لعبها ستيفان ليشتشتاينر من الناحية اليمنى لترتطم الكرة بأحد مدافعي غالطة، وكادت تهز شباك الفريق صاحب الأرض، ولكنها مرت بجوار القائم على يسار الحارس فيرناندو موسليرا.



وتبادل الفريقان الهجمات في الدقائق التالية، ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية في ظل الحذر الدفاعي الذي اتسم به أداء الفريقين على أرضية الملعب السيئة بسبب تأثير سقوط الثلوج.



وشهدت الدقيقة 41 فرصة خطيرة ليوفنتوس من هجمة سريعة أنهاها كارلوس تيفيز بتسديدة ارتطمت فيها الكرة بالدفاع وذهبت في الشباك من الخارج، بينما أطلق الحكم صافرته مشيرا إلى أن زميله فيرناندو يورنتي استقبل الكرة بذراعه قبل التمرير لتيفيز.



وحاول غالطة الرد في الدقيقة التالية ولكن دفاع يوفنتوس أبعد الكرة في اللحظة الأخيرة من أمام ديدييه دروغبا إلى ركنية لم تستغل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد نحو ربع ساعة فقط من اللعب.



واستأنف الفريقان هجومهما المتبادل الخالي من الخطورة في الدقائق الأولى باستثناء تسديدة بول بوغبا في الدقيقة 49 والتي أمسكها موسليرا دون عناء.



ورد غالطة بهجمة سريعة خطيرة في الدقيقة 54 انتهت بتمريرة ماكرة من دروغبا إلى زميله الهولندي ويسلي شنايدر الذي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن إلى خارج المرمى لتكون بداية انتفاضة قوية لغالطة.



وسنحت الفرصة مجددا لغالطة في الدقيقة 57 اثر هجمة سريعة وصلت منها الكرة إلى دروغبا خارج حدود المنطقة مباشرة ليتلاعب النجم الإيفواري بدفاع السيدة العجوز ويسدد الكرة، ولكن الحارس العملاق غانلويغي بوفون تسدى للكرة التي تهيأت أمام بوراك يلماز ولكنه فشل في إيداعها المرمى.



وأنذر الحكم تيفيز في الدقيقة 59 للمس الكرة باليد في محاولة لإيقاف تسديدة من دروغبا. وسدد يلماز الضربة الحرة في الدقيقة 60 ولكن الكرة ذهبت خارج المرمى.



وواصل غالطة انتفاضته في الدقائق التالية بقيادة دروغبا وشنايدر ويلماز بينما كانت ليوفنتوس بعض المحاولات الهجومية من المرتدات السريعة، لكنها لم تكتمل ولم ترق للخطورة المطلوبة لهز شباك غالطة أمام الدفاع الصلد للفريق في هذه المباراة.



وتصدى موسليرا لفرصة خطيرة للضيوف في الدقيقة 79 اثر هجمة منظمة ليوفنتوس وتسديدة مباغتة من كلاوديو ماركيزيو من خارج حدود المنطقة.



وبينما ساد الاعتقاد بأن المباراة في طريقها للانتهاء بنتيجة التعادل السلبي الذي يكفي يوفنتوس للتأهل، اغتال شنايدر حلم السيدة العجوز وسجل هدف الفوز الثمين لغالطة في الدقيقة 85 اثر تمريرة من دروغبا لم يجد النجم الهولندي صعوبة في تسديدها داخل مرمى بوفون.



ورغم محاولات يوفنتوس لتسجيل هدف التعادل في الدقائق القليلة المتبقية من المباراة، كانت الفرص الأخطر في هذه الدقائق لفريق غالطة سراي الذي كاد يعزز فوزه بأكثر من هدف، ولكن الحظ خدم يوفنتوس ليفلت من هزيمة أكبر.

