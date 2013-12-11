قميص رونالدو الأكثر مبيعاً في العالم !

كشفت إحصائية أجرتها وكالة "فوتبول فينانثاس" الإسبانية أن قميص لاعب ريال مدريد, البرتغالي كريستيانو رونالدو، هو القميص الأكثر مبيعا حول العالم خلال هذا الموسم, متفوقا على قميص لاعب برشلونة الاسباني, الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وتواجد في الإحصائية التي أعدتها الوكالة المتخصصة في كل ما يرتبط بكرة القدم من الناحية الاقتصادية, 3 قمصان من الدوري الإسباني, وقميص وحيد من الدوري الفرنسي, فيما لم يتواجد أي قميص للدوري الإيطالي أو الألماني ضمن الإحصائية, بينما جاء الدوري الإنجليزي في المركز الأول برصيد 6 قمصان.

وفيما يلي القمصان العشرة الأكثر مبيعاً هذا الموسم :



1- البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي ريال مدريد الإسباني.

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي نادي برشلونة الإسباني.

3- الألماني مسعود أوزيل نادي أرسنال الإنجليزي.

4- الهولندي روبن فان بيرسي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

5- الإنجليزي واين روني نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

6- السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

7- البرازيلي نيمار دا سيلفا نادي برشلونة الإسباني.

8- الأرجنتيني سيخيو أغويرو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

9- الإسباني فرناندو توريس نادي تشلسي الإنجليزي.

10- الياباني شينغي كاجاوا نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

