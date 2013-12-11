كأس ولي العهد: أولى المفاجآت..الخليج يزيد أوجاع الاتحاد

حقق فريق كرة القدم بنادي الخليج أولى مفاجآت كأس ولي العهد السعودي الكبيرة، بعد أن أقصى الاتحاد من الدور الثمن نهائي بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-3، أمس الثلاثاء، وتأهل للدور الربع نهائي مع فرق الهلال والنصر والشباب والأهلي والتعاون والفتح وتبقى مقعد واحد سيكون متاحا للرائد أو الوحدة اللذين سيلتقيان وجها لوجه الأسبوع المقبل لتحديد الطرف الثامن في المسابقة.

وبفضل هذه النتائج سيلعب الهلال حامل اللقب مع الفائز من الوحدة والرائد في الدور الربع نهائي، فيما سيلعب النصر مع الخليج والشباب مع التعاون والأهلي مع الفتح.. والأخيرة ستكون أقوى مباريات الدور.

وبدأ الهلال حملة دفاعه عن لقبه الذي سيطر عليه في آخر ست نسخ من البطولة بفوز مريح على ضيفه الشعلة 4-1 ليتأهل لملاقاة الفائز من مباراة الرائد والوحدة والتي أجلت ليوم الاثنين المقبل.. وسجل الهلال مبكراً عن طريق سالم الدوسري (16) ، وياسر القحطاني (26) ، قبل أن يقلص مامادو كندا الفارق بهدف (35)، ليعود الهلال بتسجيل هدفين عن طريق سلطان الدعيع (59)، وياسر القحطاني مسجلاً الهدف الرابع لفريقه والشخصي الثاني له (66).

وفي جدة تأهل الأهلي بعد أن سحق ضيفه العروبة بأربعة اهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في النادي الاهلي.

وأكمل الاهلي المباراة بعشرة لاعبين منذ وقت مبكر، بعد أن أشهر الحكم فهد المرداسي البطاقة الحمراء للاعبه محمد آل فتيل في منتصف الشوط الأول.

وأنهى الأهلي رغم النقص الشوط الاول بالفوز 3-1 ، بعدما افتتح لاعبه مصطفى بصاص التسجيل مبكرا بعد ثلاث دقائق فقط من البداية، وعاد ليعزز التقدم الاهلاوي بالهدف الثاني بعد ثلاث دقائق من تسجيل الهدف الاول، وأضاف محمد آل فتيل الهدف الثالث في الدقيقة 15، قبل ان يغادر ملعب المباراة بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 36.. وفي الشوط الثاني أضاف محمد امان الهدف الرابع للأهلي، فيما تسابق لاعبوه وعلى رأسهم مصطفى بصاص في إهدار فرص مضاعفة النتيجة.

وسيلعب الأهلي في الدور الربع نهائي مع الفتح الذي تجاوز ضيفه الاتفاق بصعوبة بالغة 3-1.

وظهر اللقاء قويا، خاصة بعد أن أهدر لاعب الاتفاق حمد الحمد ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الاول كانت كافيه لتعديل النتيجة. وتقدم الفتح في الشوط الأول بهدفين عبر دوريس سالومو وربيع السفياني وعزز أفضليته الهجومية في الشوط الثاني بهدف دوريس سالومو.

وفي الرياض واصل النصر متصدر دوري المحترفين الضرب بقوة، وتأهل للدور الربع نهائي بعد أن فاز على ضيفه نجران 3-صفر.. في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

وأنهى النصر الشوط الاول بهدفين نظيفين، بعد ان افتتح البرازيلي إبلتون التسجيل بعد تسع دقائق فقط، قبل ان يعزز مواطنه إيفرتون التقدم النصراوي بالهدف الثاني، وأضاف البديل خالد الزيلعي الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وقدم النصر عرضا فنيا رائعا رغم التغييرات التي أجراها كارينيو على تشكيلة الفريق، بالدفع بكامل المر في الظهير الأيمن وعبده عطيف وعبدالمحسن عسيري والبرازيليين إيلتون وإيفرتون والحارس عبدالله الشمري.

وسيلعب النصر أمام الخليج الذي حقق مفاجأة كبيرة بأقصائه الاتحاد بركلات الترجيح.

وفي بريدة تأهل التعاون إلى دور ربع النهائي للمسابقة بعد فوزه على ضيفه الفيصلي 3-2.

وتقدم التعاون بثلاثة أهداف نظيفة سجلها البرازيلي ريتشي "35" وثامر المشيقح "48", و"58", وسجل التعاون هدفين متتاليين عن طريق منصور الحمزي "77", وريان بلال "80" عن طريق ركلة جزاء.

وفي بقية المباريات تفوق الشباب الذي لعب بالبدلاء على ضيفه القادسية 2-1 في الدمام فتأهل لملاقاة التعاون الذي كان كسب الفيصلي 3-2 في بريدة.





