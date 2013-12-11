لوكاكو المتألق.. يـُ"حرج" مورينهو

لم يكن أبرز المتفائلين من عشاق نادي إيفرتون المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يتوقع أن تكون بداية مهاجم الفريق البلجيكي، روميلو لوكاكو، المعار من نادي تشلسي، مع فريق "التوفيز" ناجحة بالشكل الذي هو عليه الآن.

وأثبت المهاجم البلجيكي، لجوزيه مورينهو المدير الفنى لفريق تشلسى الانجليزي، بأنّه قد أخطأ بعد أن استغنى عنه فى الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية لصالح فريقه الحالي إيفرتون على سبيل الإعارة.

ودفع "لوكاكو" ضريبة حرمانه فريق "البلوز" من التتويج ببطولة كأس السوبر الأوروبي، بعد إهداره لركلة جزاء أمام بايرن ميونيخ الألماني في نهائي البطولة، غالياً، حيث قرر المدرب البرتغالي إعارة اللاعب للاستفادة منه مالياً، لاسيّما بعد تعاقد الفريق مع الكاميروني صامويل إيتو.

لكن "المدرب الاستثنائي" لم يكن يعلم بأنه سيعض أصابع الندم بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبه بحق المهاجم الشاب، إذ وضع "لوكاكو" المدرب البرتغالي في موقف محرج بعد أن واصل مسلسل تألقه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز مهاجم منتخب بلجيكا رفقة فريق "التوفيز" ثمانية أهداف هذا الموسم، احتل فيها المركز الرابع في قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وذلك في الوقت الذي لم يسجل فيه ثلاثي خط المقدمة في نادي تشلسي مجتمعا سوى أربعة أهداف فقط، بواقع هدفين للكاميروني صامويل إيتو، وهدف واحد فقط لكل من الإسباني فرناندو توريس، والسنغالي ديمبا با.

ولم يقتصر تألق "لوكاكو" على فريقه الجديد فحسب، بل ساهم بدور مهم في صعود منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، بالبرازيل 2014، بعد إحرازه هدفين فى مباراة بلجيكا الأخيرة أمام منتخب كرواتيا، ليقود منتخب بلاده للصعود للمونديال للمرة 12، والاولى منذ 2002 في كوريا الجنوبية واليابان وذلك بعد حضورها 6 مرات متتالية (منذ 1982).

